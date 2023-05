VIDEO | Yeri MUA responde a críticas por meterse con el amigo de su novio: 'No es mi culpa'

Yeri MUA está siendo criticada, otra vez, porque ahora confesó que le fue infiel a su exnovio Naim con su mejor amigo.

La influencer de maquillaje y su exnovio hicieron un juego con el youtuber HotSpanish y ahí, luego de que él confesara que se había medito con una de las asistentes de Yeri MUA.

Pero la maquillista no se dejó y se la regresó con una confesión más dura, en la que le dijo que ella había estado con el mejor amigo de Naim en Acapulco.

Tras esto, la relación terminó y los usuarios cuestionaron a Yeri MUA por haber engañado a Naim con su mejor amigo, incluso le recordaron que estuvo involucrada en un escándalo similar con su ex Brian Villegas.

Sin embargo para evitar todo lo que vivió anteriormente, Yeri MUA confesó que ella y Naim firmaron acuerdos de confidencialidad para no hablar mal uno del otro cuando terminaran.

Yeri MUA se defiende de críticas por ser infiel con mejor amigo de Naim

Yeri MUA hizo un live en el que un usuario le preguntó la razón por la que decidió engañar a Naim con su mejor amigo.

La influencer se justificó diciendo que no era culpa de ella, que todos los amigos de sus novios la buscan.

“Tú te has de meter con el tortillero y nadie te dice nada, aparte no es mi culpa que me tengan antojo porque los amigos de todos han andado por ahí y yo no me he metido con los amigos de nadie, bueno nada más una pequeña excepción”, dijo Yeri MUA.

Señaló que los amigos de sus exnovios siempre la han buscado y le mandan mensajes, y que solo lo hizo esta vez y por eso ya la están juzgando.

“Como si ustedes nunca hubieran tenido un desliz, es mi vida personal y no tengo por qué dar explicaciones ni nada”, comentó.