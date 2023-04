Yeri Mua humilla a Paul Stanley por atacarla: "Pobrecito el mantecas"

Yeri Mua humilló sin piedad a Paul Stanley luego de que éste la atacó y le dijo que es idéntico a un primo suyo al que le dicen “El mantecas”.

Cabe recordar que Paul Stanley le dijo a Yeri Mua que era una “prófuga del ácido fólico” que solo se menea y que es más plástica que “los Santos del mercado, pero se nota que no le gira la ardilla”.

Ante tales señalamientos (que mentira no son), Yeri Mua salió a despotricar en contra del hijo del asesinado Paco Stanley, asegurando que estaba “chistoso” y que era muy parecido a un primo suyo del cual se burlan por su sobrepeso.

“Está chistoso, está bien cachetoncito, da ternura. Se parece a un primo mío que le dicen el mantecas. Es que se parece a un primo mío que le dicen el mantecas porque está así bien cachetón y rojo se pone”, dijo Yeri Mua.

La famosa siguió diciéndole a Paul Stanley que estaba bien “curiosito” como su primo “El mantecas”, como si su familiar tuviera la culpa de las palabras del conductor.

“Pobrecito el mantecas, tiene uuhh que no lo veo, peor miren, el Paul hizo que me acordara del mantecas. Saludos donde quiera que estés porque hace mucho que no lo veo y hace mucho que no lo veo, por eso digo que me lo recuerda, por chistosito. Está curioso y siempre los que están curiosos se hacen los chistosos”, agregó.