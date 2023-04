VIDEO | Paul Stanley ataca a Yeri MUA y le dice 'prófuga del ácido fólico' y 'plástica'

Paul Stanley, hijo de Paco Stanley y conductor de Hoy, se lanzó contra la influencer Yeri MUA y le dijo “prófuga del ácido fólico”, que “no le gira la ardilla” y “plástica”.

Todo sucedió porque hace unos días Yeri MUA estuvo como invitada en el programa de Hoy en donde hizo un juego en el que tenía que adivinar las palabras de un tablero, mientras los conductores del matutino le daban pistas.

Yeri MUA casi no atinó ninguna, pues Arath de la Torre le decía las respuestas cada que ella se quedaba atorada, solamente supo cuando Andrea Escalona le dijo que tenía que adivinar una piedra preciosa a lo que la influencer respondió atinadamente “Diamante”.

Paul Stanley critica a Yeri MUA

Paul Stanley estuvo en el programa “Cuéntamelo ya”, en la sección de Tubazos, que es en la que critican a los artistas.

te puede interesar ¡Atrapada! Yeri MUA presume botas de Astro Boy y la exhiben por ser piratas (VIDEO)

Entonces el presentador de Hoy señaló que en matutino invitaron a una influencer “que no le gira la ardilla”.

“Los influencers que invitan al programa Hoy, una prófuga del ácido fólico, que mucho baile en las redes, que soy bella y sensual, con más plástico que los Santos del mercado, pero se nota que no le gira la ardilla” dijo Paul Stanley.

Sus compañeros del programa se rieron y le empezaron a decir nombres para tratar de adivinar a quién se refería a lo que Paul Stanley dijo: “No, alguien peor, invitaron a la tal Yeri MUA. De esas personas que uno no entiende cómo las hacen famosas porque nada más no daba una, estaba más perdida que Juanito en una biblioteca”.