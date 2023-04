VIDEO | Youtuber humilla a Yeri MUA en plena transmisión y la deja callada

Yeri MUA se enfrentó al youtuber español Dalas Review en un debate para que ella hablara de su romance con Aaron Mercury y con Brian Villegas y que él diera su opinión honesta sobre la creadora de contenido.

Yeri MUA comenzó hablando sobre cómo era la relación tóxica con su ex más reciente y cómo se engañaban mutuamente y discutían en público hasta que la gente los empezó grabar y se destapó el tipo de relación que tenían.

Dalas Review confonta a Yeri MUA

En medio de todo el video hubo un momento que llamó la atención, pues el youtuber externó el por qué considera que Yeri MUA siempre se pone como "la víctima" y es un aspecto que él reprueba.

“Tampoco lo pintes como que fueses aquí la pobrecita víctima, porque tú también dabas caña y dabas caña fuerte, o sea, mientras tú estabas con Brian, le funabas públicamente, cantidad de veces en los directos, con tantas intimidades que no sé tú cómo lo ves ahora”, le dijo Dalas.

“Siempre como que has tenido esa necesidad como de funar a la expareja, no sé por qué siempre has tenido eso en el dial, a Brian lo funas, a Aaron lo funas”, continuó Dalas.

Yeri MUA aceptó que estaba equivocada en algunas cosas que pasaron con Aaron e incluso aseguró que ella no siente ningún tipo de rencor para con él. En cambio la situación, dijo, era diferente con Brian.

Asimismo, los usuarios aplaudieron la forma en que Dalas confrontó a Yeri MUA y en los comentarios explicaron cuáles eran las cosas en las que la maquillista se contradice en el debate.

“Alguien por fin le cerró la boca, gracias a Dios”, “Quién es ese héroe”, “Al fin que alguien le dice sus verdades en su cara a esta mujer”, “La dejó seca que ni sabía qué decir”, fueron algunos comentarios.

