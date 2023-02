Yeri Mua justifica el turbio baile que le hizo a su papá en el carnaval: "era controlador y celoso"

Yeri Mua desató polémica y repugnó a las redes, pues durante su participación en el Carnaval de Kanasín, en Yucatán, le bailó a su papá de una manera muy turbia, mientras él estaba atrás de ella como animador.

A través de TikTok se viralizaron diversos videos de Yeri Mua perreando y bailando explícitamente mientras estaba arriba del carro alegórico en el carnaval; lo que más llamó la atención fue atrás de ella estaba su padre, conocido en los bajos mundos como “Papá Bratz”, quien mientras decía cosas por el micrófono no dejaba de observar a su hija moverse, cosa que se debate si era porque le gustaba o se sentía incómodo.

Esto generó una polémica muy grande, pues la gente no dejó de tachar de “vulgar” a Yeri Mua, además de que les pareció enfermo la manera en que le bailó a su padre.

Incluso Maryfer Centeno sacó su análisis de lo ocurrido y dijo: “sí está cañón, ¿verdad? Ella sigue bailando… El señor está aquí muy contento, la señorita disfruta bailar… Noten cómo el señor evade ver a su hija, a pesar de que seguramente sabe que es un negocio, quita rápidamente la cabeza y claramente está cuidando a su hija”.

Yeri Mua habla de su turbio y polémico baile a su papá

Como era de esperarse, Yeri Mua respondió a los comentarios y ella y su papá justificaron el turbio baile, señalando que “él me deja ser yo misma”.

No obstante, lo que encendió las alarmas fue que Yeri Mua afirmó que su padre solía ser “controlador y celoso cuando era más chica… no me dejabas tener novio”, cosa que pronunció mientras el señor le daba un inquietante beso en la cabeza.

“La gente no entiende que eres una persona mayor de edad, que tomas tus propias decisiones”, agregó el papá de Yeri Mua.