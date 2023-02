Yeri Mua ventila a futbolistas con novia que intentan seducirla: "Qué risa los fifas enojados"

Yeri Mua desató la furia de los “fifas” en redes, pue se puso a ventilar a todos los futbolistas con novia que le mandan mensajes en redes para intentar seducirla.

Fue a través de su Twitter que Yeri Mua dijo: “1 like y les muestro qué futbolistas con novias me han mandado msjs. A funar fifas”.

1 like y les muestro que futbolistas con novias me han mandado msjs😎 a funar fifas🫵🏻💋 — tu bratz favorita (@yerimua) February 8, 2023

Al poco tiempo, “La Bratz Jarocha” cumplió su palabra y compartió una captura de los mensajes que e ha mandado el jugador del Atlas Julián Quiñones.

No obstante, Yeri Mua se arrepintió de su dinámica, pues mucha gente se puso a tirarle hate y, como no soportó” le pidió a la gente dejar de darle like a su tuit.

Asimismo, los fans le pidieron que dejara de intentar figurar y que si realmente quería hacer algo le mandara por mensaje privado las capturas a las novias de los futbolistas que le intentan seducir, para así no hacer un circo público.

“Mejor diles en privado a las novias, ya déjate de polémicas”; “sé buena y diles a las novias y a nosotras también, no contamos nada” y “No caigas en el juego”, le dijeron a Yeri Mua.