Yeri MUA dice que le dio "asco" el video íntimo de Babo: "Parece enfermedad turbia"

La influencer Yeri Mua se manifestó en contra del video que se filtró de Babo de Cartel de Santa, aseguró que le dio asco ver las perlas que el rapero se incrustó en la zona íntima.

Yeri Mua hizo un live en el que le preguntaron su opinión sobre el video de Babo de Cartel de Santa y aseguró que a ella no le gustó lo que vio.

“A ver no (se me antoja Babo) que put… asco, bueno ya mejor me callo, me refiero a su pit… chale, parece como si tuviera gonorrea”, dijo Yeri Mua.

Yeri Mua critica las perlas de Babo

Pero no fue todo lo que la influencer comentó, sino que también en Twitter publicó algo en referencia al cantante de Cartel de Santa. “Las perlas de Babo parecen una enfermedad turbia, qué miedo”, escribió la influencer.

El video de Babo de Cartel de Santa acaparó las tendencias de las redes sociales, el tamaño del cantante así como sus famosas perlas que tiene en la zona íntima causaron un gran debate en Internet.

Babo se limitó a compartir los memes que hicieron de él en señal de que le daban risa los comentarios que hicieron sobre él.