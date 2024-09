Pide a Biden no ignorar a México

López Obrador culpa a EU de la ola de violencia en Sinaloa y desata controversia Claudia critica que no expliquen por qué liberaron a uno para detener a otro; en operativo cae El Piyi, operador de Los Chapitos y 6 más; Afirma que no había esa violencia hasta el “secuestro” de El Mayo; oposición ve ridículo el dicho; cuestiona por qué aquí no se detiene a capos