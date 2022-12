Acusan que Yeri Mua fue agredida por su exnovio en su fiesta de cumpleaños: "Tengo el pulgar roto"

En redes sociales reportaron que la influencer Yeri Mua fue agredida por su exnovio Brian Villegas en un antro de Veracruz, cuando ella festejaba su cumpleaños en compañía de sus amigos.

El influencer Aaron Mercury fue quien reveló las agresiones a Yeri Mua y aseguró que los amigos de la creadora de contenido se metieron a defenderla.

"Brian, el ex de Yeri MUA, intentó agredirla, bueno la agredió, y nosotros al tratar de defenderla salimos perjudicados. Yo tengo el pulgar roto, ya me lo dijeron", dijo Aaron Mercury en una publicación.

Denuncian agresión a Yeri Mua Foto: Especial

"Vas con alguien que sabes que no se va a poder defender y ahí si muy gallito y cuando sabes que alguien si se va a defender traes a toda la gente. Yo me fracturé el pulgar, ya me dijeron", mencionó.

Por su parte, Yeri Mua publicó una foto de una persona que recibió un golpe con una botella de vidrio.

Yeri Mua exhibe agresión de su exnovio Foto: Especial

"Neta me siento tan mal por lo que le hicieron a mis amigos", fue el texto con el que acompañó la imagen.

Mientras que en Twitter publicó que le costó mucho salir de esa relación y aseguró que nadie del personal del antro en el que estaba intervino para impedir la agresión.