Yeri MUA le dice 'feo' y 'asqueroso' a Fofo Márquez y él la exhibe antes de sus cirugías

Los influencers Yeri MUA y Fofo Márquez se están peleando en las redes sociales y todo por su aspecto físico.

Todo comenzó porque Fofo Márquez publicó un video en TikTok en el que se burló de Yeri Mua. “Me da risa que el crush de todos es Yeri MUA, ¿están bizcos o qué?”, dijo entre risas.

Yeri MUA no se quedó callada y en uno de sus innumerables lives de Facebook, la influencer se lanzó contra Fofo Márquez y le dijo “feo”, que le daba “asco” y hasta lo acusó de haber drogado a una conocida de ella.

“Gordos no me gustan y el Fofo se me hace feo asqueroso, naco y estúpido, jamás nos vimos”, dijo Yeri MUA al recordar que Fofo Márquez la invitó a salir y que ella lo rechazó y le pidió también llevar a la novia de Dominguero porque ella no quería estar sola con él en una intención romántica.

“Fofo ten cuidado con lo que dices porque yo tengo una amiguita de redes sociales que me contó que tú la drogaste e intentaste llevarla a un lugar. Esta chica no tiene la necesidad de mentir”, mencionó Yeri MUA.

Fofo Márquez le responde a Yeri MUA

Por su parte Fofo Márquez no se quedó callado y exhibió cómo era la influencer antes de someterse a varias cirugías estéticas.

Además de que se burló y le dijo que los ojos de él sí son verdes naturales y no tiene que recurrir a los pupilentes de color como lo hace ella.

Finalmente, Fofo Márquez le recordó que ella fue cancelada en redes sociales por usar las botas de Astro Boy, pero en piratas, luego de que un tiktoker demostró que el calzado que ella usaba era falso y no eran las botas originales.