Fofo Márquez se burla de separación de Santa Fe Klan y Maya Nazor: "ya sé cómo opera" (VIDEO)

El influencer Fofo Márquez habló sobre la ruptura de Santa Fe Klan y Maya Nazor y señaló que él ya le había advertido al rapero lo que pasaría porque ya sabe “como opera” la gente interesada.

Fofo Márquez, quien dijo que había tenido algo que ver con Maya Nazor, rompió el silencio y mencionó que habló de Santa Fe Klan y la también influencer por petición de sus seguidores.

“Yo ya no quería dar respuestas a nada de esto porque me dicen ‘solamente buscas hacer polémica’, ‘Santa Fe no te pidió tu opinión’. Fui fuertemente criticado las veces pasadas, cuando simplemente di mi opinión de lo que pasaba cuando andas con una dama interesada”, dijo.

Fofo Márquez advirtió a Santa Fe Klan de Maya Nazor

El “Niño millonario” comentó que él ya había advertido a Santa Fe Klan lo que ocurriría con Maya Nazor. “Cuando ellos empezaron a andar, yo le dije a Santa Fe: ‘Nomás aguas, ten cuidado porque luego las mujeres son muy muy cañonas’”, indicó el influencer.

Por otra parte, contó que debido a que su papá era un conocido empresario desde niño aprendió a relacionarse con personas que solo lo buscaban por interés.

“Entiendan que a mí desde niño me he rodeado con falsas amistades y se me han acercado mujeres, pues tratando de asegurar su futuro, por así decirlo, entonces yo ya sé cómo opera esa gente. Yo ahorita hablo con el máximo respeto a Maya y a Santa Fe”, señaló Fofo Márquez.