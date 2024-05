Tragedia en NL: Dolor, deslindes y señalamientos por clima atípico

En Nuevo León

El amanecer en Monterrey, Nuevo León, no fue como todos los días. Ayer, la bandera monumental que da la bienvenida a locales y turistas fue arriada a media asta, en señal de luto por las nueve víctimas mortales y 189 lesionados que dejó el desplome de un templete en un evento político masivo del municipio metropolitano de San Pedro Garza García.

Lo que sería un festejo de Movimiento Ciudadano (MC) por el cierre de campaña de su candidata a la alcaldía de San Pedro, Lorenia Canavati, se convirtió el miércoles en una tragedia, pues los fuertes vientos provocaron que el templete en el que se encontraban la aspirante y el candidato a la Presidencia, Jorge Álvarez Máynez, se desplomara.

“Luis”, un estudiante de 17 años se encontraba en aquel evento político en el campo de beisbol El Obispo. “Estuve un minúsculo tiempo. Llegamos mis abuelos y yo al lugar, entonces me aturdí por el ruido y decidí retirarme”, narró a La Razón.

Acompañado por su abuela, la señora Juana, y su abuelo, el señor Antonio, se despidió de ellos con palabras sin mayor significado: “Le dije a mi abuela que me iba a ir. Ella me respondió que ‘no había problema’”. Ésas fueron las últimas palabras que el menor cruzó con la señora.

Transcurridas las horas, escuchó los fuertes vientos desde su hogar y una notificación en su celular lo alarmó: “Una amiga me mandó mensaje, me preguntó si estaba bien, porque el evento donde estaba se había puesto feo”.

El joven le dijo que ya no estaba en el sitio, sin embargo sus abuelos se habían quedado: “Pues deberías ir a checar porque hay heridos y muertos”, le respondió su amiga.

Así quedó el campo llanero donde se realizó el evento, el miércoles. Foto: Ulises Soriano, La Razón

En ese momento, salió corriendo de su hogar, el cual se encuentra a unos minutos del sitio de la tragedia. “Salí corriendo y, al llegar, pregunté a los policías, pero ninguno me dio más información”, explicó, con la voz quebrada.

“Me acerqué a un paramédico y me tomó los datos. Mandé mensaje al grupo de la familia para intentar conectar a mi abuela, pues era la única que traía el celular y, entre las llamadas, por fin alguien me respondió del teléfono de mi abue. Una chava me dijo que le había sido imposible responder antes porque la pantalla estaba rota y había localizado el dispositivo al lado del cadáver de su dueña”, relató.

Cuando la mujer le explicó que su abuela había perdido la vida, el muchacho no lo podía creer. “Uno nunca sabe cuándo le vas a decir a alguien el último ‘te quiero’”, comentó, entre lágrimas.

La tragedia alcanzó a familias y terminó con la vida de adultos y de un niño. La estructura de más de 12 toneladas de audio e iluminación cayó sobre los asistentes al evento, lo que causó que decenas de personas quedaran atrapadas en medio de los fierros de la estructura.

Desgraciadamente, ese accidente le tocó a mi papá, Alejandro Gámez. Ayer, Protección Civil de San Pedro me avisó que acudiera al lugar de los hechos para reconocer el cuerpo y también el de su hijastro

Alejandra Gámez Escalera, Hija de una de las víctimas mortales

Ayer, el campo de beisbol El Obispo se miraba desolador. En menos de 24 horas, los rescoldos de la fiesta yacían en el piso: banderas naranjas, cartulinas con consignas y varios cartones de apoyo a los candidatos.

Entre las ramas secas y pisoteadas por la multitud conmocionada, más de 15 miembros de la Guardia Nacional resguardaban la estructura quebrantada por la violencia del viento. Además, aún permanecían los camiones de carga de la agrupación Bronco, como testigos de la algarabía que se fue en unos cuantos segundos.

El Obispo permanece en silencio, lúgubre, sólo interrumpido por los cantos de algunos pájaros que sobrevuelan el área. Mientras cae la tarde sobre la Sierra Madre y el calor merma, algunas vecinas se acercan a otear entre las rejas, comentan entre sí y luego vuelven a sus actividades.

Afuera del Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González, en Monterrey, Nuevo León, Alejandra Gámez Escalera esperaba el momento en que le harían entrega de los restos mortales de su padre.

Familiares de lesionados, afuera de la Clínica 21 del IMSS, ayer. Foto: Cuartoscuro

“Me cuentan que se desplomó el templete y cayó sobre todas las personas que estaban ahí y desgraciadamente estaba mi papá”, declaró la familiar de una de las víctimas mortales del accidente.

“Desgraciadamente, ese accidente le tocó a mi papá, Alejandro Gámez. Ayer, Protección Civil de San Pedro me avisó que acudiera al lugar de los hechos para reconocer el cuerpo y también el de su hijastro”, un pequeño de no más de 12 años, explicó.

Concluyen con la entrega de 9 cuerpos

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Nuevo León dio a conocer los nombres de las personas fallecidas, tras la caída de un templete en el municipio de San Pedro Garza, en un evento de campaña de Movimiento Ciudadano.

En un comunicado, indicó que se cumplió con el “protocolo de actuación en materia de liberación y entrega de nueve cuerpos sin vida a través del Servicio Médico Forense de esa Representación Social, para su correspondiente proceso de inhumación”.

Señaló que en todos los casos se cumplió con el análisis pericial de autopsia, así como la integración en la carpeta de investigación correspondiente.

Las personas fallecidas son Antonia Reyes Hernández, de 44 años de edad; Olga Rodríguez Dávila, de 60 años; María Eliza Esquivel Delgado, de 49 años; Juana María Espinoza de la Rosa, de 53 años; Martha Alicia Espinoza Coronado, de 64 años; Elvira de Anda Segoviano, de 76 años de edad, y Laura Zúñiga Espinoza, de 49 años de edad.

Entre los hombres está José Alejandro Gómez Sandoval (pendiente de conocer su edad) y José de Jesús Torres, de 11 años.

El Ministerio Público ordenó el aseguramiento del inmueble y también se inició la indagatoria por parte de la FGJ y la Agencia Estatal de Investigaciones.

Así quedó el templete colapsado en el estadio El Obispo, de NL, ayer. Foto: Cuartoscuro

AMLO deslinda de culpa a MC por el siniestro

El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que hay nueve personas fallecidas tras desplomarse el escenario donde se desarrollaba el evento de campaña de Jorge Álvarez Máynez y deslindó de estos hechos a Movimiento Ciudadano, ya que “no tienen la culpa, ellos hacen sus actos, como todos”.

Calificó como una noticia muy triste lo ocurrido en San Pedro Garza García, donde los fallecidos en su mayoría son mujeres y un niño, además de varios heridos que continúan hospitalizados.

“Enviamos nuestro pésame a los familiares de los que perdieron la vida, lo sentimos mucho. También expresamos nuestra solidaridad con Movimiento Ciudadano, sus dirigentes, candidatos, militantes. Sabemos que ellos no tienen culpa; ellos hacen sus actos, como todos, ahora que hay campañas”, señaló.

El mandatario dijo que la autoridad competente tiene que investigar, pero, opinó, “más que estar hablando de eso en estos momentos hay que estar atendiendo a los heridos y salvar vidas”.

Explicó que desde que se dieron los hechos se ha ayudado a la población afectada, donde participa la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Coordinación Nacional de Protección Civil, así como la clínica del Seguro Social que está más cercana a donde sucedieron estos hechos lamentables.

“Ha estado atendiendo a las personas lesionadas y este es el reporte que nos envió Zoé (Robledo) para tener una idea de lo que se está haciendo. Están hospitalizados otros heridos en varias clínicas”, agregó.

López Obrador dio a conocer que habló ayer con el gobernador Samuel García, quien, añadió, ha estado también pendiente en la atención de la tragedia.

En la mañanera compartió una carta enviada por Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, desde Monterrey, en la que informó a Presidencia que se trasladó a gran parte de los heridos a la unidad del IMSS más cercana al accidente, la UMF/UMAA 07, de San Pedro Garza García.

Ahí se atendió a 78 pacientes lesionados, 14 fueron trasladados a los hospitales Metropolitano, Universitario y privados, mientras que 18 fueron dados de alta a domicilio por lesiones que no ponen en riesgo la vida.

Protección Civil de NL se deslinda de la tragedia: se revisó tres veces

La Dirección de Protección Civil de Nuevo León se deslindó de responsabilidad en las posibles fallas para la instalación del escenario donde se realizaba el evento de proselitismo de Movimiento Ciudadano (MC) en San Pedro Garza García, que se desplomó el miércoles, pues aseguró que sólo fue “invitado” a ser parte de la revisión; no obstante, señaló que se checó hasta en tres ocasiones y no se encontraron anomalías.

A pesar de que el artículo 26 de la Ley de Protección Civil para el Estado de Nuevo León, en su inciso XIX, enlista entre las atribuciones de dicha dirección el control y vigilancia de establecimientos en los que haya concurrencia masiva de personas, como es el caso de parques, plazas y centros deportivos, para certificar las condiciones de seguridad, Érik Cavazos, titular del organismo, señaló que en el acto de campaña del abanderado presidencial de MC, Jorge Álvarez Máynez, que se realizó en el campo de beisbol El Obispo, fue solamente “invitado” para la revisión en el operativo de prevención y de seguridad.

“Protección Civil de San Pedro fue quien ayudó a completar la tramitología. A nosotros se nos pidió también hacer una revisión y una unidad en el sitio, como lo hemos hecho en otro tipo de comités o eventos que nos invitan para ser parte de la revisión, del operativo, de prevención y de seguridad”, declaró.

Dijo que la dependencia, como “invitada”, puede llegar y emitir las recomendaciones necesarias para que se lleven a cabo los cambios pertinentes.

Explicó que Protección Civil de San Pedro no detectó irregularidades en el lugar en el que se realizaba el cierre de campaña de la candidata de MC, Lorenia Canavati, al que asistió también Álvarez Máynez.

“Lo que me comenta el director de Protección Civil de San Pedro es que no encontraron irregularidad alguna; ellos lo checaron dos veces y lo que era la estructura estaba bien. Por parte de nosotros se vieron los anclajes, los tótem que se ponen y los dispositivos de seguridad que se tenían; ambulancias; unidades de emergencia. Se tenían lo que marca los protocolos, pero insistimos, los fuertes vientos atípicos de cinco o 10 minutos fueron los que derivaron en esto”, dijo.

Cavazos descartó, en entrevista, suspender otros eventos similares y señaló que serán los propios partidos u organizaciones los que determinen si cancelan o no sus cierres de campaña.

“Nosotros como autoridad daremos las recomendaciones que redoblen esfuerzos en sus medidas de seguridad; obviamente, que cumplan con la autoridad municipal o estatal y, bueno, ellos determinarán si siguen con sus cierres de campaña o eventos”, afirmó.

Luego de la tragedia ocurrida el miércoles en el evento proselitista de MC, Cavazos resaltó que en futuros eventos políticos, culturales o conciertos, se redoblarán las medidas de seguridad para que los organizadores cumplan con los requerimientos de la autoridad local o estatal.

“De aquí en adelante vamos a reforzar, junto con los municipios y las autoridades competentes, los protocolos. Hacemos una invitación a todos aquellos organizadores de eventos, tanto eventos políticos, como culturales o de música y concierto, a reforzar las medidas de seguridad y la revisión de las condiciones meteorológicas”, declaró.

Conagua alertó 12 horas antes sobre ventarrones

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó sobre fuertes vientos 12 horas antes de que se realizara el evento que encabezó el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, en San Pedro Garza García, Nuevo León, en el que la caída de un templete debida a las intensas ráfagas dejó nueve personas fallecidas y más de 100 heridas.

Desde las 7 de la mañana del miércoles se lanzó la advertencia sobre las fuertes rachas de viento en esa y otras entidades, con el objetivo de que las autoridades tomaran precauciones por el clima.

En su reporte (0350-24) del 22 de mayo, Conagua, a través del Servicio Meteorológico Nacional, informó que para ese día se esperaban rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora (km/h) y la posible formación de torbellinos o tornados en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.

“Se espera viento con rachas de 50 a 70 km/h y posibles tolvaneras en Chihuahua, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas; viento de componente sur con rachas de la misma magnitud y la posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con rachas de 40 a 60 km/h en Veracruz”, advirtió el reporte.

Las condiciones descritas, añadió, se generaron por una línea seca sobre Coahuila, el flujo de aire originado por la corriente en chorro subtropical, además de canales de baja presión extendidos sobre diferentes regiones del país.

Los fuertes vientos que el día 22 provocaron que el templete colapsara también ocasionaron daños en otros sitios. En redes sociales se difundieron videos en los que se ve cómo se rompieron cristales de algunas casas y edificios.

Las ráfagas derribaron techos y algunos árboles en el área metropolitana de Monterrrey, e incluso fueron registrados por automovilistas que pasaban por Periférico.

Alistan apoyos para familias de víctimas

Samuel García, gobernador de Nuevo León, anunció ayer que dará apoyos económicos a las familias de las personas fallecidas y quienes quedaron incapacitadas a raíz del incidente del miércoles pasado donde un templete en un mitin político de Movimiento Ciudadano (MC) se desplomó en San Pedro Garza.

En conferencia de prensa expresó: “Esto nos tomó por sorpresa, no estaba ni siquiera pronosticado en la ciudad una tormenta y fue tan rápido que no podíamos dar crédito de lo sucedido”.

En el evento estaban presentes los candidatos a la Presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, y a la alcaldía de San Pedro Garza García, Lorenia Canavati, así como la agrupación musical Bronco.

También informó que tras el incidente se registraron 189 heridos y nueve defunciones. Explicó que al corte de las 17:00 horas de ayer, 145 pacientes ya habían sido dados de alta, mientras una persona permanece en estado grave, otras dos se encuentran delicadas.

“Gracias a Dios, la cifra de defunciones se mantuvo: muy lastimosamente perdimos nueve vidas. Llegamos a tener 189 pacientes, derivado del mismo evento; entonces, de milagro, se atendió, de manera muy puntual, a muchos neoloneses que llegaron muy graves”, expresó.

De igual forma, explicó que dará a las familias de los afectados indemnizaciones de 400 mil pesos a cada familia de los nueve fallecidos y 100 mil pesos para cada uno de los incapacitados.

Para la implementación de estos apoyos, detalló: “Hemos creado un comité que va a tener un fondo de indemnización, hoy mismo (ayer) se van a publicar las reglas de operación y hoy mismo, ya estamos dispersando a las familias, es un apoyo económico, que no es lo importante, lo importante es su salud, pero es un apoyo que sabemos que los va a ayudar”.

En más de los lesionados, indicó que hay señoras con fracturas de tobillo, cadera y costillas, quienes se prevé estén semanas hospitalizadas y en rehabilitación. Por la noche se informó que todos los lesionados seguían estables, una docena hospitalizada y dos en cuidados intensivos,

Los gastos funerarios de las nueve personas serán absorbidos por el Gobierno del estado, dijo el mandatario. Así mismo informó que todos los cuerpos ya habían sido liberados y, por lo menos cinco familias ya estaban en proceso de velación.

“No van a gastar un solo peso. Es para que puedan cubrir sus gastos mínimos, de aquí a que se reincorporen a la vida laboral o estén de pie y haya pasado esta tragedia. Vamos a continuar con el seguimiento, el Gobierno va a apoyar en todo lo relacionado con la manutención, becas a menores que hayan perdido a sus padres”, expresó.

También explicó que dará atención psicológica a las más de 10 mil personas presentes en la catástrofe y se centrará en las infancias. Ese seguimiento de salud mental será a través de la cobertura de salud promovida por el gobierno estatal.

“Algunas de ellas (las víctimas) son madres solteras y su principal preocupación son sus hijos. Entonces, a partir el día de hoy vamos a mandar a los domicilios equipos de la Secretaría de Igualdad a dar alimentos, acompañamiento, llevarlos a la escuela. Prácticamente el estado se va a hacer cargo de la manutención, de aquellas familias que los hijos requieran beca, apoyo, comida, transporte, todo el DIF estará a cargo de 180 personas”, dijo.

Máynez aplaude heroísmo del personal de la salud

“Fueron muy pocos segundos en los que todo ocurrió, nunca había vivido yo algo así, había muy poco margen de salir. Yo sé que es imposible reaccionar de una forma estructurada”, explicó el candidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez, tras ser cuestionado por la prensa respecto a su primera acción al ver caer el templete donde realizaba su cierre de campaña.

“Estamos muy consternados, muy tristes de lo que sucedió, y por otro lado muy agradecidos con los paramédicos las paramédicas, con las enfermeras, los enfermeros con todos los voluntarios que estuvieron hasta noche, a las diferentes unidades clínicas, que ha hecho una labor extraordinaria con los afectados”, expresó.

Visiblemente afectado, el emecista dijo que una de las primeras víctimas fue un niño que estaba junto con su familia.

“Hoy (ayer) se dieron de alta todos los niños y niñas. No había niños en el templete, no había personas adultas mayores, para que fuera más grande la tragedia, pero era lo más recomendable salir por la parte de atrás, por donde saltamos”, acotó.

El emecista dijo que no llegó a pensar en la muerte, pero sí estaba en un estado adrenalínico, y fue entonces, que empezó a buscar uno por uno a sus compañeros que estaban con él en el encuentro momentos antes de la tragedia.

Aseguró que en medio del caos muchas eran las cosas que estaban sucediendo: “Había cables, electricidad, agua, ahí mismo, entendimos que era una tragedia mayúscula. Yo nunca había visto un fenómeno climático así, se ve en el video cómo volteo, son unos siete segundos, incluso al principio la mayoría de las veces cuando estaba goteando y chispeando, siempre que llueve parece ser una cosa que agradecer, pero esta vez fueron ruidos muy extraños y fue muy rápido que se movió todo”.

Al ser cuestionado respecto al comunicado de Conagua que advertía de las fuertes rachas afirmó que lo vio, pero señaló que aquellos que quieran “sacar raja política”, de un hecho tan lamentable, no tiene nada que decir.

Con información de Jorge Butrón y Sergio Ramírez