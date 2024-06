Divide opiniones opción de que Marea Rosa se vuelva partido

Organizaciones civiles que conforman la Marea Rosa “se empantanaron” ante la posibilidad de que la agrupación se convierta en un partido político, pues mientras algunos organizadores aseguran que no hay posibilidad de ello, otros mantienen su postura de que se lleve a cabo una consulta sobre el tema el próximo 6 de julio en una asamblea, al considerar que se tiene “potencia nacional”.

En un comunicado conjunto, Unid@s —que está conformado por el Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, Sí por México, Sociedad Civil México, UNE México y Unidos por México— aseguraron que la Marea Rosa “es hoy más indispensable que nunca. Tenemos que mantenernos unidos, en pie de lucha, alertas y con buenos reflejos (…) lo decimos claramente, la Marea Rosa no es ni será un partido político, porque nuestro partido son nuestras causas, nuestro partido es México”.

Las organizaciones que convocaron a las marchas de la Marea Rosa en apoyo a la candidatura presidencial de Xóchitl Gálvez, a la defensa del INE y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) también reiteraron que el movimiento forma parte de la fuerza ciudadana y es necesario “animar, fortalecer, organizar y empoderar” a este colectivo, a través de “visión y de mucha generosidad”, dicen, frente a “un Gobierno que no escucha, no dialoga y no quiere construir de la mano de toda la población”.

Además, calificaron el proceso electoral 2023-2024, como una contienda “inequitativa” y “asimétrica” donde aseguraron que “el oficialismo participó con todo el aparato del Estado”.

La Marea Rosa es política, pero no partidista. La lógica partidista tiene un propósito distinto, pero puede tener puntos de contacto (…)quiere innovación, quiere perfiles nuevos y necesita un relevo generacional acompañado, y eso habrá que exigírselo a los partidos políticos de oposición

Damián Retes, Secretario ejecutivo de Unid@s y Sí por México

Más tarde, en entrevista con La Razón, Damián Retes, secretario ejecutivo de Unid@s y Sí por México, confirmó que la Marea Rosa no se convertirá en un partido político, a pesar de estar en tiempo y forma como lo señala la Ley General de Partidos Políticos, pues aseguró que ésta “es política, pero no partidista. La lógica partidista tiene un propósito distinto, pero puede tener puntos de contacto”.

Señaló que respetarán la voluntad de la Marea Rosa ya que “quiere innovación, quiere perfiles nuevos y necesita un relevo generacional acompañado, y eso habrá que exigírselo a los partidos políticos de oposición, además de trabajar con ellos para que eso ocurra”.

Aseveró que el diálogo entre todas las fuerzas de oposición seguirá e incluirá a los partidos políticos como el PAN y el PRI; esto con miras que en el 2030 “tengamos una alternativa que dé esperanza a todas y a todos de un mejor camino, un mejor país y un mejor rumbo para nuestras familias”.

Sin embargo, Amado Avendaño, vocero del Frente Cívico Nacional (FCN), señaló que tiene en claro la existencia de una crisis “de representatividad de todos los partidos políticos, porque el oficialismo (Morena y aliados) no son propiamente un partido político, sino que se han convertido en un apéndice del Gobierno”, por ello, no descarta la posibilidad de crear un nuevo partido político “no viciado” como los actuales.

Será el 6 de julio, en una asamblea, donde se discutirá la viabilidad o no de crear una nueva fuerza política… lo más importante es generar mecanismos de escucha para saber qué quiere la gente, ese mecanismo de escucha tiene que darse de aquí hasta que lleguemos otra vez a las urnas

Amado Avendaño, Vocero del Frente Cívico Nacional

Avendaño explicó a este diario que cada organización tiene autonomía y no representa subordinación, pero aseguró que su organización está por consultar el 6 de julio si se conforma un nuevo partido político o no.

En este tema, señaló que el Frente tiene “una potencia nacional en el país, con una base nacional, lo que no tienen las otras organizaciones”. “Nosotros estamos convocando, porque nos lo ha dicho la gente; está harta de los partidos y quiere una nueva manera de representación, por ello, abrimos la posibilidad de hacerlo a nivel nacional”, subrayó.

Agregó se tiene que construir de cero (el partido político), con nomenclaturas y estructura, pero aclaró que sí debe haber políticos como parte de la expertis que necesitan, aunque aclaró que habrá filtros, pues no desean tener lugares VIP.

“Será el 6 de julio, en una asamblea, donde se discutirá la viabilidad o no de crear una nueva fuerza política… lo más importante es generar mecanismos de escucha para saber qué quiere la gente, ese mecanismo de escucha tiene que darse de aquí hasta que lleguemos otra vez a las urnas y llegar con una propuesta mucho más hecha mucho más consolidada”, señaló Avendaño.

Por lo pronto, en el comunicado conjunto describieron las acciones que tomarán en los próximos meses, entre las que se encuentra la aclaración de irregularidades y solventar de impugnaciones derivadas de la contienda electoral, pues “en 2024 vivimos el proceso electoral más inequitativo de nuestra historia reciente”.

También llamaron a combatir la sobrerrepresentación de Morena y sus partidos aliados, exigiendo a los diputados y senadores de oposición, defender la legalidad y las instituciones del Estado.

“Ninguna Coalición puede tener mayor representación de lo que los ciudadanos decidimos en las urnas. No debemos permitir que tramposamente se generen mayorías artificiales con las cuales buscan inhibir el diálogo y la construcción de acuerdos”, señaló.

Además, exigieron un presupuesto 2025 el cual traiga beneficios sociales y defender a la Suprema Corte y la división de poderes, mediante la selección de un Ministro o Ministra profesional y libre de sujeciones partidistas.