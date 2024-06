La mamá de Christian Nodal despreció a todas las novias de su hijo, excepto a una

Recientemente, la madre de Christian Nodal ha demostrado que apoya a Cazzu a pesar de que ella ya no sea pareja de su hijo y después de que se revelara la nueva relación del cantante con Ángela Aguilar, a quien ha decidido no presentar, contrario a lo que ha sucedido en el pasado con las antiguas novias del sinaloense.

Sin embargo, Cazzu tiene suerte de haber agradado a la madre de Christian Nodal, puesto que Silvia Cristina no siempre se muestra tan amorosa con sus nueras cómo lo ha sido con la "Nena Trampa", algo que muchos dicen que está relacionado con que es la madre de su nieta.

Es así que la mujer de 42 años no ha tenido miedo de lanzar fuertes indirectas en contra de las novias de su hijo que no le agradan del todo, algo que muchos aseguran es clave para que el intérprete de "Ya no somos ni seremos" decida continuar o no su relación con las mujeres en su vida.

Las novias de Cristian Nodal y su relación con su madre, Silvia Cristina

Dicen que en las relaciones, las suegras siempre son las personas más difíciles de complacer, pues ellas tienen una idea de lo que desean y les conviene a sus hijos.

Son contadas las ocasiones en estos años que la madre de Nodal a demostrado abiertamente su desagrado por alguna de las novias de su hijo, ya que por lo general las recibe con alegría. Cabe destacar que tampoco existen registros de desplantes hechos por la madre del cantante antes de que saliera con Belinda.

Sin embargo, lo que es claro es el gran cariño que siente por Cazzu, quien es la madre de la primera hija de Nodal. Sin embargo, parece que no todas reciben el mismo amor, ya sea al final o al inicio de la relación.

Belinda

En definitiva, Belinda no iba "ganando como siempre" en el corazón de la madre de Nodal, puesto que en el pasado, Silvia no dejaba de mandar indirectas a su nuera una vez terminó su relación, aunque al inicio supo ser diplomática.

“No es necesario mostrar belleza a los ciegos ni decir verdades a los sordos… Basta con no mentir al que te escucha ni decepcionar al que confío en ti. Las palabras conquistan temporalmente, pero los hechos, esos sí nos ganan o nos pierden para siempre”, publicó Cristy Nodal en medio de la polémica tras la separación de los famosos.

¿Ángela Aguilar?

Recientemente, el público notó que Silvia Cristina Nodal, madre de Christian Nodal, no emitió algún mensaje sobre el noviazgo de su hijo con Ángela Aguilar. Esto fue extraño para sus seguidores, ya que la mujer siempre comparte algún mensaje y da la bienvenida a la familia a las parejas de su hijo, sin importar nada.

"Y tengo más (nueras), todas sus fans y enamoradas. Imagínate irlas presentando a cada una, pero te sigo invitando a que sigas aquí en la telenovela que te inventas", señaló. En definitiva, el cambio en la relación virtual de la madre de Christian Nodal con Ángela Aguilar respecto al resto de sus novias indica que hay algo diferente en la relación.