¿Belinda se burló de Christian Nodal y Ángela Aguilar? Este es el mensaje que publicó y después borró

La relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar sigue causando polémica y al parecer ya generó la reacción de Belinda, ex del cantante de regional mexicano.

En redes sociales circula una imagen que supuestamente fue tomada de las historias de Instagram de Belinda y que borrón inmediatamente.

Los usuarios aseguran que fue un mensaje directo para el cantante de “Botella tras botella” y su nueva relación con la hija de Pepe Aguilar.

¿Cuál es el mensaje que Belinda borró que era para Nodal?

De acuerdo con la información, el mensaje que publicó Belinda en redes sociales fue: “Tarde o temprano todo cae por su propio peso”.

Los fans aseguran que la cantante se arrepintió y borró el mensaje de su cuenta de Instagram, pero los usuarios lograron tomarle captura de pantalla.

Belinda reacciona a relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar Foto: Especial

Los seguidores de Belinda aseguran que ese mensaje es falso, pues consideran que no es el estilo de la cantante meterse en polémicas, pues ella ha dejado claro que sacó lo que tenía que sacar en sus canciones de “Cactus” y “300 noches”.

“Belinda no hace esas nacadas”, “Belinda no puso nada ni borró nada, ya no saben ni que inventar”, “Falso yo la sigo y nunca ha subido eso”, fueron algunos de los comentarios en los que defendieron a la artista que cambió el pop por los corridos tumbados y el reguetón.

Aunque no se sabe si dicho mensaje es real otros fans también defendieron a la cantante, pues recordaron que cuando terminó con Christian Nodal fue fuertemente criticada por los usuarios, algunos la tacharon de interesada y otros más aseguraron que su relación era falsa, hasta que la propia artista destapó turbias situaciones de su relaciones en las canciones mencionadas que lanzó recientemente la artista.

Cabe recordar que Ángela Aguilar y Nodal grabaron el tema de “Dime cómo quieres que te quiera” cuando el intérprete todavía era novio de Belinda y le pedía públicamente embarazarla.