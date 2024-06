Reforma judicial: Sheinbaum dará el lunes resultados de sondeos; saluda que CJF participe en diálogos

La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo este jueves que espera que el lunes sean presentados los resultados de las encuestas sobre la opinión que tiene la ciudadanía acerca del Poder Judicial, las cuales será organizadas por Morena y se aplicarán este fin de semana.

Afirmó que qué bueno que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que preside la ministra Norma Piña, quiera participar en el análisis de la reforma al Poder Judicial.

“Qué participe, qué bueno que quieran participar”, sostuvo Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa.

“Ustedes conocen nuestra posición respecto a elección de jueces, magistrados y ministros, lo hablamos en la campaña, pero eso no quita que se conozca el contenido de la reforma y que se escuche”, dijo Claudia Sheinbaum.

Asimismo, Claudia Sheinbaum destacó que es importante el diálogo con los actores involucrados, y para ello preparan el Parlamento Abierto que daría paso al dialogo.

“Se está hablando, todos los detalles; mi opinión es que deben elegirse los jueces, y no es novedad, estamos acostumbramos a mantener nuestras posiciones, pero es importante que se conozca, ya se mandaron a hacer las encuestas esperemos que el lunes esté el resultado de las encuestas”, dijo Claudia Sheinbaum.

La exjefa de gobierno de la Ciudad de México dijo que “el día de hoy hable con Nacho (Ignacio) Mier, me comento que van a dar conocer cómo sería el proceso de Parlamento Abierto, estaremos informándolos”.

“Muy poca gente en México sabe cómo se conforma el Poder Judicial y eso es algo que es importante que se conozca”, reiteró Claudia Sheinbaum.

En otro tema, la virtual presidenta electa dijo que “Ecuador violento a México, y hoy hay una demanda en la Corte Internacional de justicia donde se está pidiendo la expulsión del país en Naciones Unidas de Ecuador, para que no haya repetición.

“Se violaron todas las normas y reglas no es menor lo que hizo Ecuador con México, no es un asunto de sentarse a platicar. México pide la disculpa y reparación del daño, nosotros estamos en la posición del presidente López Obrador, no es menor la agresión a México”, insistió Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum reiteró que aunque exista la disposición del gobierno ecuatoriano a entablar un diálogo con México para recomponer las relaciones, que fueron rotas tras la irrupción policial a su embajada para detener a Jorge Glas, y al que el gobierno mexicano había dado asilo, “este no es un mal menor y no se trata de sentarse a dialogar sino de atender los estatutos internacionales”.

Sheinbaum Pardo informó que mañana estará con el Presidente Andrés Manuel López Obrador en una reunión con algunos familiares de los mineros atrapados y fallecidos en la mina Pasta de Conchos.

“Primero aplaudir la decisión del presidente Andrés Manuel de buscar los cuerpos de los mineros y responder a la demanda de las familias; vamos a platicar con el presidente, vamos a escuchar lo que dicen las familias, la parte jurídica, es otra área, también escuchar, pero lo más importante es que la cuarta transformación tiene una palabra: honestidad; pero una muy importantes es: justicia, es la justicia social que es esencia de la cuarta transformación”, refirió Claudia Sheinbaum.

