Babo y Celia Lora hacen VIDEO sin censura

Luego de que Babo tuviera a la expectativa al público con la colaboración con Karely Ruiz, el rapero ya dejó claro que no hará el video con ella, pero si con otra famosa playmate y se trata de Celia Lora.

Desde hace varios días, el rapero y la modelo de OnlyFans se dejaron ver juntos y emocionaron a los fans porque aparecieron en una fotografía, por lo que señalaron que pronto vendría un video, el cual ya salió y se trató de una grabación sin censura.

Este es el video sin censura de Babo y Celia Lora

Se trata de un video en el que Babo y Celia Lora aparecen platicando, pero se trata de una plática extrema sin censura.

Debido a que los dos famosos son estrellas de OnlyFans, tanto el cantante como la modelo compartieron sus experiencias al ser creadores de contenido de para la red social para adultos.

Babo contó sin censura por qué ya no quiso colaborar con Karely Ruiz y aseguró que fue porque ella no quiso grabar un video explícito, sino que solo quería tomarse fotos sin ropa con él y el rapero señaló que no le gusta mostrarse en fotografías, que incluso no le parece nada atractivo en un hombre.

Asimismo, Babo se sinceró con Celia Lora y le contó que cuando era adolescente vivió varios momentos de vergüenza porque estaba en su etapa de despertar sexual y en ese momento él no podía controlar sus deseos y le agarraba en el momento en que iba en el camión rumbo a la escuela o a su casa.

También contó que desde joven era promiscuo y que algunos de sus encuentros los tuvo con chicas de su barrio que se acercaban a hablarle y que siempre causó comentarios de asombro por el tamaño, mismo por el que se volvió viral cuando si filtró su video musical.