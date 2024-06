Babo revela por qué no ha salido la colaboración con Karely Ruiz en OnlyFans | VIDEO

La colaboración en OnlyFans de Babo de Cartel de Santa y Karely Ruiz es una de las más esperadas por los usuarios de las redes sociales y el rapero reveló la verdad detrás de este trabajo que tenían planeado sacar.

Babo ofreció una entrevista a Celia Lora para su podcast llamado “OnlyCelia” y ahí habló del verdadero motivo por el que la colaboración con la influencer no se ha podido realizar.

El cantante de Cartel de Santa explicó que Karely Ruiz y él sí tuvieron pláticas para hablar de la colaboración y estaban a punto de hacerla, pero pasó algo que a Babo no le gustó tanto y por eso ya no se concretó.

¿Por qué Babo y Karely Ruiz no han sacado su colaboración?

En la entrevista el rapero señaló que no quiso colaborar con Karely Ruiz porque ella le propuso solamente hacer fotos sin ropa, como las que ella suele subir a su OnlyFans con otras mujeres.

Sin embargo, Babo le dijo que él no se iba a mostrar así en las redes, sino que él quería que hubiera “acción” como en su video viral, pero la influencer no quiso y por eso ya no hicieron la famosa colaboración, que era una de las más esperadas por el público de Internet.

Karely Ruiz y Babo de Cartel de Santa Foto: Especial

Cuando se filtró el video íntimo de Babo, se corrió la versión de que Karely Ruiz sería una de las modelos invitadas, pero como no salió fue hasta que Babo lanzó su canción de Shorty Party cuando la mencionó en una estrofa y comenzaron a surgir los rumores de un posible pleito.

Babo es uno de los hombres más famosos en la industria para adultos y señaló que posiblemente lo ven porque no hay más hombres que se dediquen a lo mismo, hasta señaló que él y Celia Lora representarían mejor a la industria del cine para adultos en lugar de Alex Marín y sus novias.