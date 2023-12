¿El VIDEO de Babo y Karely Ruiz sin censura ya tiene fecha de estreno?

Una de las colaboraciones más esperada es la Karely Ruiz con Babo de Cartel de Santa, la gente lleva meses pidiendo que ya salga a la luz el video, por eso aquí te contamos si la esperada grabación ya tiene fecha de estreno.

Así se anunció que Karely Ruiz y Babo harían VIDEO para OnlyFans

Todo sucedió a partir de que Babo publicó en OnlyFans su video extremo de la canción “Piensa en mí”, en el que mostró contenido íntimo explícito junto a dos mujeres y fue cuando el cantante de Cartel de Santa se volvió tendencia por sus extravagantes perlas.

Tras haberse filtrado el video, los usuarios le preguntaron a Karely Ruiz por qué no salió en ese clip musical, a lo que la influencer respondió que sí estaba contemplada, pero al final decidió no salir.

Karely Ruiz Foto: Especial

Sin embargo, la modelo de OnlyFans contó que ya estaba en pláticas con Babo para poder lanzar un video en el que salieran solo ellos dos y claro que sería difundido en la plataforma para adultos.

Se viene la esperada colaboración de Karely Ruiz y Babo de Cartel de Santa Foto: Especial

"Ya lo teníamos planeado desde antes, pero yo tenía novio y como que no me dejaba, pero ahora me vale", mencionó la creadora de contenido.

"Estamos en pláticas para armar algo realmente sorprendente para nuestras páginas. Sin duda, esto se hará realidad", reveló Karely Ruiz, luego de que los videos de ambos se volvieron virales.

¿Cuándo sale el video de Karely Ruiz y Babo de Cartel de Santa?

Los fans siguen buscando el video de Karely Ruiz y Babo de Cartel de Santa, ya que en la red social de “X”, antes Twitter, algunos usuarios aseguran que tienen la grabación y la puedes compartir a través de un mensaje privado.

La verdad es que el video colaboración entre Karely Ruiz y Babo aún no tiene fecha de estreno, ni el rapero y la modelo han hecho un anuncio oficial de cuándo saldrá a la luz este video.

Babo de Cartel de Santa Foto: Especial

Por lo que se recomienda a los fans de la estrella de OnlyFans y del líder de Cartel de Santa que no caigan en mensajes de fraude de parte de usuarios de Internet que aseguran tener el video.

Los únicos videos de Karely Ruiz que se han filtrado son: el que grabó con Santa Fe Klan y el que grabó junto a otra mujer que justamente se filtró en la misma fecha que cuando Babo sacó “Piensa en mí”.