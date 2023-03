¿Por qué Kelly le "tira" a Karely Ruiz en la canción de "Shorty party" con Babo?

Hace unos días se estrenó completa la canción “Shorty party” de Babo de Cartel de Santa y La Kelly Medanie, la cual causó furor en las redes sociales.

Desde antes que se estrenara el tema, un fragmento de la canción se hizo viral en TikTok y por eso los usuarios estaban impacientes de que saliera completa.

Ahora que ya se estrenó “Shorty Party” de Kelly y Babo de Cartel de Santa causó polémica el fragmento que canta ella, ya que menciona a Karely Ruiz, por lo que los usuarios consideraron que la Kelly estaba atacando a la estrella de OnlyFans.

Pa-Papi, ya súbeme la mini

Me pongo muy caliente si me ves moviendo el booty, booty

Pa-Papi, yo sé bien lo que quieres

Muchas te lo mueven y tú quieres de esta shorty, shorty

Se ve que tú tienes la intención de pegarme un culea…

Y si no es en el fiestón, no

No hay pex, ya miré a tu mujer

Y sabes que también con las morras me prendo

Saco lo maniacona cuando me pega la molly

Me pongo más horny si me grabas para el Only

No hay quien se resista cuando lo mueve la Kelly

Mi culi… natural otra vez se fue de trendy

Y la que soporte, ahí me saludan a Karely

¿Por qué La Kelly le "tira" a Karely Ruiz en la canción "Shorty Party"?

Las ultimas frases de lo que canta La Kelly sobre Karely Ruiz es lo que ha causado controversia y algunos usuarios en TikTok han hecho videos preguntando por qué La Kelly le “tira” a Karely y si hay una rivalidad a la vista entre las dos mujeres, ya que ambas son estrellas de OnlyFans.

Y es que la polémica se encendió cuando Karely Ruiz publicó en su Facebook una indirecta a una persona e inmediatamente sus fans pensaron que iba con dedicatoria a La Kelly, Karely señaló que no era para ella, pero después borró la publicación.

Sin embargo, parece ser que en realidad no hay ninguna rivalidad entre Karely Ruiz y La Kelly, de acuerdo con algunos usuarios Karely Ruiz le habría pedido a la Kelly que la saludara en la canción de “Shorty party”.