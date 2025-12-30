¿Quién es la familia de Alberto Prieto Valencia, asesinado en Zapopan, Jalisco?

El empresario Alberto Prieto y su hija fueron asesinados ayer

En los límites de los municipios de Zapopan y Guadalajara ocurrió una fuerte balacera que dejó tres muertos, incluidos un empresario identificado Alberto Prieto Valencia y su hija.

En redes sociales circulan videos del violento ataque , en los que se observa a un vehículo de lujo, el cual, culminó con diversos impactos de bala, pues la balacera habría durado al menos 10 minutos.

En la ejecución del empresario del Mercado de Abastos, participaron al menos 30 sicarios con armas de alto calibre, esto de acuerdo con información que revelaron autoridades de seguridad de Jalisco.

Además, se informó que fueron asegurados cuatro vehículos presuntamente vinculados con los agresores: dos abandonados en el lugar de los hechos y dos más localizados en calles aledañas. Tres de estos automóviles portaban placas del estado de Michoacán y uno no contaba con láminas vehiculares.

LA CAMIONETA Lamborghini Urus en la que viajaba la víctima recibió unos 50 disparos. ı Foto: Especial y capturas de video

¿Quién es la familia de Alberto Prieto Valencia?

Durante las primeras horas después del ataque, se dio a conocer que la persona baleada, fue identificada como el empresario transportista Alberto Prieto Valencia.

En el automóvil de lujo viajaba, además, su hija, de 17 años de edad.

De acuerdo con reportes, la familia era ampliamente conocida en la zona del Mercado de Abastos, pues poseían una empresa de transportes a nivel nacional llamada Transportes Odal.

Se espera que las indagatorias del crimen que conmocionó la zona continúen mientras allegados a la familia ofrecen las condolencias por la muerte de ambos miembros.

Empresario Alberto Prieto Valencia ı Foto: Facebook: Transportes Odal

LMCT