Balacera en límites de Guadalajara y Zapopan deja dos muertos y cinco heridos

Una balacera que duró cerca de 10 minutos ocurrida en la calle Cruz del Sur y Topacio en la colonia Santa Eduwiges en los límites entre los municipios de Zapopan y Guadalajara, dejo dos muertos y cinco heridos.
Según los primeros informes, hombres armados descendieron de dos vehículos y atacaron a escoltas y a los ocupantes de un vehículo Lamborghini Urus naranja, el cual quedó completamente destrozado al igual que dos unidades de los escoltas.
El enfrentamiento fue entre civiles armados en el que presuntamente habría sido un ataque a una persona conocida como “El Prieto”, individuo conocido en el Mercado de Abasto.
Las autoridades detallaron que en la zona han localizado más de 2000 indicios de arma.
