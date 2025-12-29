Enfrentamiento entre civiles armados

Balacera en límites de Guadalajara y Zapopan deja dos muertos y cinco heridos

Una balacera que duró cerca de 10 minutos ocurrida en la calle Cruz del Sur y Topacio en la colonia Santa Eduwiges, en los límites entre los municipios de Zapopan y Guadalajara, dejo dos muertos y cinco heridos

Los hechos se registraron este lunes
Los hechos se registraron este lunes Foto: Especial.
Por:
Alan Gallegos

Una balacera que duró cerca de 10 minutos ocurrida en la calle Cruz del Sur y Topacio en la colonia Santa Eduwiges en los límites entre los municipios de Zapopan y Guadalajara, dejo dos muertos y cinco heridos.

Según los primeros informes, hombres armados descendieron de dos vehículos y atacaron a escoltas y a los ocupantes de un vehículo Lamborghini Urus naranja, el cual quedó completamente destrozado al igual que dos unidades de los escoltas.

El enfrentamiento fue entre civiles armados en el que presuntamente habría sido un ataque a una persona conocida como “El Prieto”, individuo conocido en el Mercado de Abasto.

TE RECOMENDAMOS:
Difunden VIDEO del accidente del Tren Interoceánico.
“Sentíamos que iba muy rápido”

Difunden VIDEO del accidente del Tren Interoceánico que dejó al menos 13 muertos

Las autoridades detallaron que en la zona han localizado más de 2000 indicios de arma.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR

TE RECOMENDAMOS:
Autoridades detuvieron a Eduardo Alberto “N”, alias “El Luki” en Tabasco
Operativo coordinado

Detienen a ‘El Luki’, presunto líder criminal en Macuspana, Tabasco