Balacera en límites de Guadalajara y Zapopan deja dos muertos y cinco heridos

Una balacera que duró cerca de 10 minutos ocurrida en la calle Cruz del Sur y Topacio en la colonia Santa Eduwiges en los límites entre los municipios de Zapopan y Guadalajara, dejo dos muertos y cinco heridos.

Según los primeros informes, hombres armados descendieron de dos vehículos y atacaron a escoltas y a los ocupantes de un vehículo Lamborghini Urus naranja, el cual quedó completamente destrozado al igual que dos unidades de los escoltas.

¡Alerta en Zapopan! 🚨



Hoy se registró una intensa balacera en Avenida Topacio, dejando un saldo preliminar de 2 personas fallecidas y 5 lesionadas (incluyendo una mujer).



Entre los vehículos asegurados en la escena: una impresionante Lamborghini Urus naranja con impactos de… pic.twitter.com/OJfX3xZU0w — Tendencia Noticias (@TNnoticiasMx) December 29, 2025

El enfrentamiento fue entre civiles armados en el que presuntamente habría sido un ataque a una persona conocida como “El Prieto”, individuo conocido en el Mercado de Abasto.

Las autoridades detallaron que en la zona han localizado más de 2000 indicios de arma.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR