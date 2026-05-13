‘Es falso que se apuntale el Puente Nichupté, en Quintana Roo’, afirma SICT.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) afirmó que es FALSA la información difundida en redes sociales sobre presuntos “apuntalamientos de emergencia” en el Puente Nichupté, en Cancún, Quintana Roo.

El Puente Vehicular Nichupté es una obra segura y estable, diseñada conforme a criterios de ingeniería especializados para las condiciones geológicas de la región y, las estructuras metálicas visibles en la zona cercana al entronque Kukulcán forman parte del proyecto.

Debido a las características del subsuelo kárstico, entre los claros 213 y 221, el proyectista determinó incorporar pilas de cimentación y cabezales metálicos de acero estructural de alta resistencia, permitiendo una distribución más eficiente de las cargas hacia el estrato de soporte y con ello una operación sin desplazamientos de los apoyos.

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El Distribuidor Vial Kukulcán se sumará al Puente Vehicular Nichupté para fortalecer la movilidad en Cancún y reducir los tiempos de traslados entre la ciudad y la zona hotelera. 🌉✨ pic.twitter.com/28HtbPZTER — SICT México (@SICTmx) May 14, 2026

Previo a su apertura el Puente Vehicular Nichupté fue sometido a pruebas de carga estáticas y dinámicas, incluyendo maniobras de frenado, impacto controlado y circulación de vehículos pesados, con resultados satisfactorios y sin registrarse deformaciones fuera de los parámetros previstos en el diseño.

Asimismo, la SICT mantiene diariamente un monitoreo topográfico mediante supervisión especializada para verificar constantemente el comportamiento estructural de la obra. La SICT reitera que la seguridad de los usuarios es prioridad en todas las etapas de construcción y operación de esta infraestructura estratégica para QuintanaRoo.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informa a la ciudadanía que el Puente Vehicular Nichupté (PVN) es una estructura segura, estable y diseñada bajo los más altos estándares de ingeniería para convivir con la geología del estado.

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JVR