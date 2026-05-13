Renuncia fiscal de Operaciones Estratégicas por caso del narcolaboratorio en Chihuahua

Las autoridades de Chihuahua informaron sobre la renuncia de Guillermo Arturo Zuany Portillo, quien se desempeñaba como Fiscal de Operaciones Estratégicas, de la Fiscalía General del Estado (FGE), por el caso del desmantelamiento de un laboratorio clandestino en el municipio de Morelos y la actuación de elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en territorio mexicano.

En un comunicado, la Fiscalía de Chihuahua añadió que se inició una investigación administrativa en contra de Guillermo Arturo Zuany Portillo.

“Se inició un procedimiento administrativo por una posible omisión de parte del Fiscal de Operaciones Estratégicas, de la Fiscalía General del Estado, Guillermo Arturo Zuany Portillo, lo que derivó en su renuncia”, informó la institución que reporta al gobierno de Chihuahua.

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La renuncia del fiscal de Operaciones Estratégicas ocurrió después de que la encargada de la Unidad Especializada para la Investigación, Wendy Paola Chávez, presentó información del caso.

En dicha actualización, Wendy Paola Chávez indicó que los agentes estadounidenses fallecidos tras el operativo estuvieron al menos en dos ocasiones dentro de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas de Chihuahua antes del despliegue realizado en abril pasado.

Durante un informe público sobre los avances de la investigación, la funcionaria detalló que nuevos videos incorporados a la carpeta permitieron identificar la presencia de cuatro personas extranjeras que viajaban en el convoy que salió de la ciudad de Chihuahua rumbo al municipio de Morelos el pasado 16 de abril.

Según explicó, dichas personas vestían de civil y no portaban insignias oficiales de ninguna corporación o agencia de seguridad.

“Se integraron a dicho convoy cuatro personas no identificadas vestidas de civil y sin insignias distintivas de corporación o agencia de seguridad alguna”, señaló Chávez Villanueva.

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JVR