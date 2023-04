VIDEO | Tunden a Fofo Márquez por insinuar que Julián Figueroa murió por drogas

Fofo Márquez fue una de las celebridades de Internet que se pronunció sobre la muerte de Julián Figueroa, sin embargo, sus comentarios causaron polémica.

Fofo Márquez publicó un video en TikTok en el que lamentó que haya habido muchas muertes de famosos en los últimos días y habló específicamente de aquellos que se han ido muy jóvenes como Julián Figueroa.

“Ahorita está falleciendo mucha gente, gente grande, gente chica. A penas ayer falleció Julián Figueroa, que yo lo conocí en mis inicios él iba saliendo de Oceanica, de recuperación, él era adicto al (hace ademán de inhalar), ya saben no se puede decir aquí en TikTok y ahorita veo que no quieren hacer público el tema por el que falleció y está bien se respeta, pero yo siento que ha de haber sido por eso”, dijo Fofo Márquez.

La polémica teoría de Fofo Márquez sobre la muerte de Julián Figueroa 😶 pic.twitter.com/0RquNoe8Wo — Lo + viral (@VideosVirales69) April 11, 2023

En ese sentido, Fofo Márquez pidió a sus seguidores tener cuidado y no caer en los vicios porque hacen daño.

“En lo que yo había quedado, él se había recuperado, pero yo creo que no, recayó y ahorita lamentablemente falleció, pero mucho ánimo para Maribel Guardia”, concluyó su mensaje Fofo Márquez.

Critican a Fofo Márquez por hablar de muerte de Julián Figueroa

Los usuarios de Internet no dudaron en criticar a Fofo Márquez por sus comentarios, pues los cibernautas aseguraron que a él no le corresponde hablar sobre alguien que ya murió como fue el caso de Julián Figueroa.

“Pienso que nadie le corresponde hablar de alguien que ya no está para defenderse esto no es justo porque no se respeta el dolor de esa madre”, “Ok y si es cambia el dolor o qué? No importa la causa oraciones para Maribel”, “Que mal que solo hablen para tirar veneno, no tienen empatía”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.