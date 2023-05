Laura Bozzo confiesa que los casos de su programa son falsos: 'no todo es real'

Laura Bozzo confesó por fin algo que desde hace años era un secreto a voces y que muchos fans especulaban: que los casos que se presentan en su programa son falsos.

Así lo dijo la peruana en entrevista con “Chisme no like”, programa en el que reconoció que sus casos son falsos, no por gusto sino por que la precariedad de la producción de Imagen TV la obligan a que sea así.

La “señorita Laura” reveló que cuando tenía si icónico programa en Telemundo, su equipo era extenso, al igual de cuando se cambió a Televisa. No obstante, en su llegada a Imagen, las cosas cambiaron para mal.

"En Telemundo tenía 30 investigadores, en Televisa 25, aquí tengo cuatro. En este programa no puedo decirte que todo es real, no puedo, porque con cuatro investigadores es imposible", lamentó Laura Bozzo.

Por si fuera poco, la peruana reveló que Rocío Sánchez Azuara, su competencia, presenta puros casos falsos:

"Rocío no lleva casos reales, muchos casos son personificados y lo sé porque cuando yo entré a Imagen me traían muchos casos, y yo no podía verificarlos, que eran panelistas que habían estado con Rocío", reveló.

"Se armó como un tráfico de panelistas, en el cual se les pagaba y venían, ensayaban. Eso es lo que hace Rocío, eso es lo que hacen muchos. Aquí se 'prostituyó' mi programa, empezaron a llevar panelistas que sacaban de la calle, porque no era real", remarcó Laura Bozzo.