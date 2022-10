Laura Bozzo se corta el pelo para apoyar a mujeres de Irán y la tunden: "es la que más las ataca"

La conductora de televisión Laura Bozzo publicó un video cortándose el pelo para expresar su solidaridad a las mujeres de Irán, sin embargo, la presentadora fue duramente criticada por los usuarios de Internet.

Laura Bozzo compartió un video en el que viste un suéter azul de Gucci, mientras se corta el pelo con unas tijeras frente a la cámara.

La conductora acompañó el video con un mensaje en el que recordó el caso de una joven de 22 años que murió, luego de que fue detenida por llevar el hijab de forma inadecuada.

“La muerte de Amini ha generado fuertes protestas contra el sistema teocrático iraní en varias ciudades del país. Desde entonces, al menos 92 personas han muerto en Irán por la represión de las protestas. Su Guerra es nuestra Guerra. Alcemos nuestras voces”, se lee en el mensaje de Laura Bozzo.

Critican a Laura Bozzo por video de apoyo a las mujeres

Sin embargo, el video de Laura Bozzo no tuvo la recepción que ella esperaba, pues la conductora recibió una gran cantidad de críticas

Los usuarios de Internet señalaron que el video de Laura Bozzo es incongruente con el discurso que manejó en La Casa de los Famosos, ya que recordaron que la conductora atacaba a sus compañeras constantemente llamándolas “roba maridos”.

"Las extensiones de cabello no cuentan", "Ay si con eso haces mucho. De verdad mija que egocentrismo", "Pero córtate todo el pelo mujer… no una colita", "Según tú en que aportas cortando tu cabello?", "Le quitas seriedad a ese problema", "Por favor señora no se ridícula si usted es una de las personas que más ataca y desprestigia a las mujeres", fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.