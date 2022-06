La Casa de los Famosos 2: Laura Bozzo ataca a Natalia Alcocer y le dice "roba maridos" (VIDEO)

Laura Bozzo está imparable en La Casa de los Famosos 2 y otra vez se volvió a lanzar contra Natalia Alcocer y la llamó “roba maridos”.

El pleito entre Laura Bozzo y Natalia Alcocer sigue en La Casa de los Famosos 2, luego de la salida de Potro y es que la peruana se molestó con Natalia por llorar por la salida del exintegrante de Acapulco Shore.

Laura Bozzo llamó hipócrita a Natalia Alcocer y hasta la corrió del cuarto, ya que dormían en la misma habitación.

Natalia Alcocer se acercó a sus compañeros a decirles que ella se retiraba de la habitación por su propia voluntad para que Laura Bozzo no los pusiera a elegir entre ella o la peruana.

“Yo me salgo no se tienen que poner en ninguna situación en la que decidan entre la señora y yo, la señora ya es una señora de edad”, dijo Natalia Alcocer.

Laura Bozzo no arremetió solamente contra Natalia, también se fue contra Ivonne Montero y todo esto se dijeron 🔥#LCDLF2 pic.twitter.com/UkKum00HkP — 𝗟𝝠 𝗖𝝝𝗠𝝠𝗗𝗥𝗜𝗧𝝠 (@LaComadritaOf2) June 1, 2022

Entonces Laura Bozzo explotó porque su compañera de La Casa de los Famosos 2 por decirle “señora de edad” y fue cuando la peruana llamó “roba maridos” a Natalia.

“Tú a mí no me vas a decir señora de edad porque me estas discriminando. Yo no me he robado el marido de nadie como tú. Tremenda pu… vieja tu madre, a mí no me vas a decir vieja”, arremetió Laura Bozzo.

¿Quién era el esposo de Natalia Alcocer de La Casa de los Famosos 2?

Cuando Natalia Alcocer estuvo en Survivor México, también se le acusó de haber tenido un romance con un hombre casado.

Natalia Alcocer estuvo casada con Juan José Chimal, quien estuvo casado con Verónica Peña Nieto, hermana del expresidente de México Enrique Peña Nieto.

Laura Bozzo también ataca a Ivonne Montero en La Casa de los Famosos 2

Ivonne Montero trató de tranquilizar a Laura Bozzo, pero también le tocó ser víctima de los desplantes de la conductora.

“Tú a mí no me hablas así Laura porque no he hablado ni cinco minutos contigo. No te dirijas a mí, entonces”, dijo Ivonne Montero.

Laura Bozzo señaló que La Casa de los Famosos 2 es suya y también corrió a la actriz y cantante del programa.