La Casa de los Famosos 2: Pleitazo entre Laura Bozzo y Natalia Alcocer: "Reverenda hipócrita" (VIDEO)

El drama en La Casa de los Famosos 2 sigue, ya que las cosas se pusieron muy tensas entre Laura Bozzo y Natalia Alcocer, luego de la salida de Potro.

Nacho Casano y Potro fueron los dos que estaban en la cuerda floja de ser eliminados de La Casa de los Famosos 2, incluso se despidieron de sus compañeros, y solamente regresó a la casa Nacho, lo que generó un sentimiento de tristeza entre los artistas que eran amigos de Potro.

Natalia Alcocer era muy cercana a Potro, por lo que su salida la conmovió y hasta la hizo llorar, pero al parecer a Laura Bozzo no le gustó nada la reacción de Natalia por el exAcapulco Shore.

Laura Bozzo y Natalia Alcocer se pelean en La Casa de los Famoso 2

Así que, Laura Bozzo se lanzó contra Natalia Alcocer en La Casa de los Famosos 2 y la llamó hipócrita.

Pero Natalia Alcocer no se dejó y le pidió a Laura Bozzo que no le gritara, pues aseguró que ella nunca le ha faltado el respeto a la peruana.

“Usted déjeme a mí sentir lo que yo quiera. Usted no me grite a mí porque usted no ha recibido más que respeto de mi parte. Yo no soy hipócrita, la única hipócrita que no sabe lo que quiere es usted”, le dijo Natalia Alcocer a Laura Bozzo.

Sin embargo, la señorita Laura le respondió a Natalia que ella no necesita su respeto e insistió que la exparticipante de Survivor México era una “reverenda hipócrita”.