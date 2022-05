La Casa de los Famosos 2: Niurka amenaza con golpear a Laura Bozzo (VIDEO)

La tensión en La Casa de los Famosos 2 aumenta luego de la fuerte pelea que tuvieron Niurka y Laura Bozzo, en la que la vedette se dijo harta de la conductora y amenazó con golpearla.

Todo comenzó cuando la vedette fue llamada por la jefa, entonces la conductora Laura Bozzo aprovechó para lanzarse contra Niurka pues aseguró que nunca la deja hablar y siempre la contradice.

Cuando la cubana regresó a reunirse con el resto de los integrantes de La Casa de los Famosos 2, Laura Bozzo le dijo a Niurka que dejara de hacer “caras así como de burla” y fue ahí cuando comenzó la pelea.

Niurka le dijo a la peruana que ya la deje en paz, pues no tiene a Laura Bozzo en la mente ni cuando se levanta, ni cuándo se va a acostar.

“No eres el centro del universo, no vives en mi cabeza. No me levanto pensando en ti ni me duermo pensando en ti, entonces deja de mencionarme”, le dijo Niurka a Laura Bozzo.

Osvaldo Ríos intentó calmar a Laura Bozzo en La Casa de los Famosos 2, pero la peruana también se lanzó contra él y le dijo que no se metiera con ella.

Niurka amenaza a Laura Bozzo en La Casa de los Famosos 2

Después del pleito, Niurka se puso a hablar con sus compañeros de La Casa delos Famosos 2 y aseguró que Laura Bozzo cruzó la línea al lanzarse contra ella y contra Osvaldo. Señaló que ella ya no va a reaccionar a los ataques de la peruana.

te puede interesar La Casa de los Famosos 2: Hacen complot para sacar a Niurka e Ivonne Montero (VIDEO)

“Ya no me dolió por mí, me dolió porque por donde dio el aletazo se llevó a todo el mundo y Osvaldo es un caballero y le faltó al respeto. Ella no es bobita se hace y ya conmigo se le acabó el show. Ya es too much y a mí me agarra en curva y le sueno un galletón que le estiro toda la jeta”, advirtió Niurka en La Casa de los Famosos 2.