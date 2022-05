La Casa de los Famosos 2: Laura Bozzo exige irse y explota contra Niurka: "Todo el mundo me odia" (VIDEO)

El drama no para en La Casa de los Famosos 2, ya que ahora Laura Bozzo amenazó nuevamente con irse del programa, luego de que sus compañeros la nominaron.

Luego de que se dio a conocer los nombres de las tres celebridades que buscarán quedarse en La Casa de los Famosos 2, Laura Bozzo explotó contra los participantes del programa y aseguró que nadie la quiere.

“Yo no tengo nada que hacer acá. Todo el mundo me odia. Yo no tengo nada que hacer acá con tanto enemigo”, dijo la peruana molesta, tras la nominación.

Laura Bozzo amenaza con irse de #LCDF2 y culpa a Niurka de su nominación 😱 pic.twitter.com/LYNclcLdOi — Lo + viral (@VideosVirales69) May 13, 2022

Laura Bozzo entró al confesionario de La Casa de los Famosos 2 en donde insistió en irse y aseguró que ella no vive de los realities show.

Laura Bozzo discute con Niurka en La Casa de los Famosos 2

Laura Bozzo está convencida de que su peor enemiga dentro de La Casa de los Famosos es Niurka y tras salir del confesionario le reclamó a la cubana por reírse.

“Deja de reírte de mí, Niurka, basta. Tú crees que no sé qué estás detrás de todo”, explotó la peruana, mientras buscaba un momento a solas para calmarse.

Desde el primer día que Laura Bozzo llegó a La Casa de los Famosos 2 quiere irse, al inicio argumentó que padece de ansiedad, pero finalmente decidió quedarse hasta ahora que la nominaron.