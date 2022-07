La Tigresa del Oriente dice que a Laura Bozzo no la quieren en Perú: "Daba vergüenza" (VIDEO)

La Tigresa del Oriente visitó México hace unos días y aprovechó para dar algunas declaraciones sobre su compatriota peruana Laura Bozzo.

La cantante señaló que cuando Laura Bozzo vivía en Perú se hacía llamar la “Abogada del pobre”, pero, dijo, la gente la criticaba por hacer contenido “sucio”.

“Tuvo su programa, pero a través del programa mucha gente lo ha criticado porque en realidad hacía secuencias… ¿Cómo lo puedo decir? Muy sucio, y se hacía llamar la abogada del pobre. No puedo mencionar sus secuencias porque daba vergüenza que los trataba de tal manera para darles un centavo; que las personas hagan cosas desagradables para darles un centavo”, dijo La Tigresa del Oriente.

La mujer señaló que Laura Bozzo no trataba bien a la gente que llevaba a su programa, por lo que la conductora ya no fue bien vista por el público de Perú.

“Esa señora está tratando así a la gente pobre, haciendo cosas incorrectas, para hacerles llegar unos cuantos soles en su programa. A raíz de eso ella no fue tan agradable y migró a México, al hermano país. Y cuando hice un topples en Colombia le preguntaron si me conocía, y ella dijo ‘No la conozco’… Me parece absurdo que una persona profesional como ella se exprese de esa manera”, comentó La Tigresa del Oriente.

¿Qué dijo La Tigresa del Oriente de Lyn May?

Durante su visita a México, La Tigresa del Oriente también fue cuestionada sobre Lyn May. Señaló que no tiene ninguna diferencia con la vedette mexicana, sino que reconoce su trayectoria en el medio artístico.

“No tengo nada, de verdad que es una gran artista, me enteré de toda su trayectoria. En realidad, yo la admiro, es una gran persona. Fue un malentendido, nada más”, dijo.