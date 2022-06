La Casa de los Famosos 2: Niurka le hace "brujería" a Laura Bozzo (VIDEO)

Laura Bozzo y Niurka son las participantes más destacadas de La Casa de los Famosos 2 y ahora volvieron a dar de qué hablar porque la vedette le hizo una “brujería” a la conductora peruana.

Todo sucedió mientras estaban en la cocina de La Casa e los Famosos 2. Laura Bozzo estaba contando historias de su pasado cuando era una joven universitaria, mientras Niurka aprovechaba para peinarla con saliva.

Niurka le hace “brujería” a Laura Bozzo en La Casa de los Famosos 2

Niurka interrumpió el relato de Laura Bozzo en La Casa de los Famosos 2 para decirle que le haría una “jujujaja” o brujería.

La vedette explicó que sería algo positivo para Laura Bozzo, para que la conductora solamente atrajera energía que la mantuviera en La Casa de los Famosos 2 y evitar la eliminación del programa.

“Tú has visto desde que entre acá ‘Voy a ganar’. La palabra es un templo para bien o para mal, decretas. Y a partir de ahora vas a repetir, cada vez que te dominen: ‘Yo no puedo salir porque soy el bufón, el comodín de la casa, la alegría’. El público te va a salvar porque la casa en vez de escupirte, te va a chupar. No puedes salir porque se tiene que corregir la cabeza loca que tú tienes”, le dijo Niurka a Laura Bozzo.

Los fans de La Casa de los Famosos 2 aseguran que Laura Bozzo debe aplicar la ley del karma para no salir del programa, ya que la peruana es una de las favoritas para llegar a la final, junto con Niurka.