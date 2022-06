Salvador Zerboni y Laura Bozzo critican a Irina Baeva: "No tiene talento" (VIDEO)

Salvador Zerboni y Laura Bozzo forjaron una gran amistad dentro de La Casa de los Famosos 2 y ambos se pusieron a criticar a Irina Baeva, esto porque la peruana recordó el conflicto legal que tuvo con la novia de Gabriel Soto.

Salvador Zerboni y Laura Bozzo critican a Irina Baeva

Laura Bozzo recordó los dichos que emitió contra Irina Baeva y Gabriel Soto y aseguró que la actriz no la representaba como mujer.

Salvador Zerboni se lanzó contra Irina Baeva y señaló que no tiene talento y estudios. "Pero ¿Irina por qué va a representar a una mujer si no tiene estudios, no tiene talento y no tiene una carrera, o sea, ha salido en dos novelas y ya, pero... Es la esposa de alguien...", dijo Zerboni.

Asimismo, Laura Bozzo en La Casa de los Famosos 2 coincidió con él y bromeó con que ahora Gabriel Soto e Irina Baeva lo demandarían por dar su opinión.

Asimismo, Salvador Zerboni señaló que no dudaba que Irina Baeva fuera una gran mujer, pero reiteró que no tenía las características para representar a este género.

Por su parte, Laura Bozzo insistió en que Irina no la representa como mujer por haberle quitado el marido a otra mujer.

Salvador Zerboni quedó sorprendido ante la declaración de la peruana y aseguró que no estaba enterado de que Irina Baeva sostuvo un romance con Gabriel Soto desde que seguía casado con Geraldine Bazán.