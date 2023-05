Maryfer Centeno llora tras ser humillada por justificar a Martha Higareda; dice estar enferma

Maryfer Centeno desató cringe y lástima entre los fans, pues subió un video llorando tras ser criticada por justificar las mentiras de Martha Higareda, en el que aseguró que siempre ha sido “rara” y decir que está enferma.

Y es que luego de que Martha Higareda se hiciera tendencia por todas las cosas inventadas que ha dicho en entrevistas, MaryFer Centeno hizo un video en el que la “analizó” y aseguró que era “muy convincente”, cosa que desató las burlas y hate de los fans.

Ante ello, la grafóloga hizo un video en el que llorando compartió algunos aspectos de su vida, lo cual fue considerado por los fans como innecesario y una manera fácil de “dar lástima”.

"Yo creo que sí soy rara, la verdad reconozco que sí soy rara y reconozco que sí soy diferente, mis pasatiempos y hobbies no son quizás lo más convencionales. Yo toda mi vida he sido extraña y durante muchos años traté de encajar y ser igual que todo el mundo", dijo Maryfer Centeno.

"Nunca fui igual a nadie, siempre fui una persona a la que le gustaban otras cosas a mí no me gustan las fiestas, no me gusta tomar, no me gusta salir, a mí me gusta estudiar, me gusta leer y escribir. Cuando yo veo comentarios a veces me quedo entre asustada y sorprendida", añadió la ‘única y especial’.

Tras ello habló de su video me Martha Higareda, del cual dijo “dentro de los comentarios estaban hablando de mi forma de comportarme y de mi personalidad y entonces... si lloro no quiero que lo tomen como algo malo pero esta historia acerca de mí empieza cuando tenía 8 años y estoy nerviosa".

Finalmente, Maryfer Centeno afirmó que padece epilepsia y “cierto grado de Asperger”:

"Lo que yo tuve se llama epilepsia y no es mala, la gente se asusta porque cree que te vas a tirar en el piso, no toda la epilepsia es igual. Lo mío se catalogó como un pequeño mal, es decir, yo tenía crisis atónicas. Supongo que sí debo tener cierto grado de Asperger", dijo la grafóloga.