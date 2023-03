Maryfer Centeno analiza la disculpa de Omar Núñez a Tammy Parra: "está nervioso"

Omar Núñez se disculpó con Tammy Parra por haberle sido infiel, tan sólo unos días después de haberse comprometido con ella, y absolutamente nadie le creyó. Por ello, la grafóloga Maryfer Centeno salió a analizar su video, con el cual sembró el cringe en redes.

A través de un video, Maryfer Centeno compartió su análisis de la disculpa de Omar Núñez para Tammy Parra, y sus resultados son inquietantes.

“Tammy Parra”



Porque mientras el novio Omar Nuñez la llevo a Paris a pedirle matrimonio, a las horas descubrió que el hablaba con otras mujeres y tenía ya cuadrada una cita 5 días después de su viaje a Paris. 🥲 pic.twitter.com/emqmiYZaXM — ¿Por Qué Es Tendencia Colombia? (@PorQueTendenCol) March 16, 2023

“¿A quién le pide perdón? ¿A los seguidores o a Tammy? Nunca escuché que dijera: 'Tammy, perdón'. Avergonzado sí está, no hay lágrimas. Noten como está con la mano en la frente, entre cansado”, inició la especialista en su video.

“Ésta forma de mover la nariz es un reflejo de nerviosismo, noten la expresión de angustia, como la comisura va hacia arriba, enseñando los dientes con el labio inferior hinchado”, agregó Maryfer Centeno.

“No hay lágrimas, está muy angustiado, pero cuando se supone que va a limpiar las lágrimas no las hay. Si regresan o no será decisión de ella, pero está muy extraño que llore sin lágrimas. Se está tocando la cabeza como tratando de calmarse, el tono de voz es muy suave como si estuviera llorando, pero repito, no hay lágrimas”, abundó.

Maryfer Centeno señaló que no sabe si la preocupación de Omar Núñez fue que lo cacharon, pero reconoció que “al menos aquí vemos que no le quería hacer ese daño”

“Lo que sí es que está muy nervioso, muy angustiado, impaciente. La mano se vuelve en forma de puño, como enojándose con él mismo. Mete y saca los labios como tratando de calmar la tensión. Cuando dice: 'el peor error de mi vida' se le transforma la cara y se nota esta desesperación. Seguramente ella lo va a superar porque es una mujer muy inteligente, muy exitosa y vamos a ver qué pasa. Lágrimas no hay, no sé qué se limpió, de qué está angustiado eso sí es real”, finalizó.