La youtuber Eva de Metal denuncia que su esposo la golpeó y exhibe FOTOS de las agresiones

La youtuber Eva de Metal denunció que su esposo Jano Montana la golpeó y la empujó contra la pared.

A través de una publicación en sus redes sociales, la youtuber Eva de Metal contó que su esposo se puso “violento” y “muy agresivo” y que tuvo que despertar a su hijo para decirle que pidiera ayuda, por lo que el menor llamó a su papá y al hermano de la influencer.

“Se puso muy mal. Estaba tan violento y agresivo que me aventó contra la pared y cuando me derribó saqué el celular para empezar a grabar pero me lo arrebató de las manos e intentó romperlo, hasta que tuve tanto miedo que tuve que gritarle a mi hijo que estaba ya acostado en su cama, le gritaba que por favor pidiera ayuda por teléfono a la policía, a su papá y a familiares”, escribió Eva de Metal en su mensaje.

Por fortuna mi hijo le pudo llamar a su papá y a mi hermano para que vinieran a ayudarnos. Esta no es la primera vez que se pone así de agresivo, pero honestamente ya me cansé de seguir escondiendo lo que sucede

La youtuber Eva de Metal señaló que lleva años sufriendo las agresiones de su esposo, pero que decidió romper el silencio al ver a su hijo aterrado.

Asimismo, dijo que la pelea comenzó porque su esposo descubrió que ella le contó a una amiga que lo ha cachado siéndole infiel, incluso con una menor de edad.

Porque ya no puedo más con esto. Y porque estoy segura que va a decir que la loca soy yo. Esto fue hace 4 años en donde también se puso muy mal y muy agresivo. Se “fue de la casa” pero realmente se quedó afuera en el coche esperándome y viendo qué hacía pic.twitter.com/H5hvxGMHGI — 🕷🖤 LAURA 🖤🕷 (@EvaDeMetal) February 7, 2023

La youtuber hace responsable a su esposo de lo que le pueda llegar a pasar a ella y a su hijo. Además compartió una serie de fotos en las mostró los golpes y lesiones que le ha hecho Jano en el cuerpo.

Youtubers expresan apoyo a Eva de Metal

Youtubers reconocidos expresaron su apoyo a Eva de Metal compartiendo en sus redes sociales la denuncia de la influencer.

Algunos creadores de contenido que la apoyaron son: YosStop, Ixpanea y Berth Oh, quienes le dijeron a Eva de Metal que no está sola.