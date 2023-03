Omar Núñez se disculpa y le ruega llorando a Tammy Parra por serle infiel: "Perdí todo"

Omar Núñez llenó a todo el pueblo de México de cringe y rabia, pues salió a pedirle disculpas llorando a su ex Tammy Parra por haberle sido infiel, tan sólo unos días después de haberse comprometido con ella.

Luego de los videos que Tammy Parra subió devastada y ahogada en sus lágrimas, anunciado que había terminado con Omar Núñez, el sujeto hizo lo propio y subió un clip asegurando estar arrepentido de ser una persona desagradable.

que puto asco me da el ex novio de Tammy Parra por quererse coger a una vieja a días de haberle propuesto matrimonio a Tammy, pero también me da UN PERRO ASCO que sigan existiendo este tipo de mujeres en pleno 2023 al permitir ser el dolor de otra mujer, con cero respeto x si… https://t.co/1FCQWAl1SC pic.twitter.com/hon29bYFVy — taurus girl (@loveperlust) March 16, 2023

Muy al estilo de la gentuza influencer de TikTok, Omar Núñez se grabó llorando, presuntamente desconsolado, y le pidió disculpas a su ex Tammy, haciendo de su circo la fuente número 1 de cringe en el país.

“Primero que nada, una disculpa enorme, a todos ustedes, no he podido decirles nada, porque sé que me equivoqué, no tengo escusas para lo que hice, estoy pagando el precio de mis decisiones y le fallé a la relación, les fallé a ustedes, cometí el error de mensajes e imágenes, de verdad, les pido una disculpa”, dijo llorando.

REGLA DE ORO: dejar ir a las personas que no me valoran y no me respetan #tammyparra #infidelidad #infieldescubierto pic.twitter.com/yj4cn6Nw8h — Andres Vernazza (@Andres_vernazza) March 17, 2023

Mar Núñez reconoció que le fue infiel a Tammy Parra y trató de minimizar sus acciones diciendo que su ex no se lo merecía.

“Claro que Tammy no se merecía esto, es un increíble mujer, de verdad, que tenía todo con ella, no hay justificación del porqué hice esto, pero quiero disculparme con todos ustedes, cometí el peor error de mi vida, lo siento mucho y de verdad, Tammy es oro, y por errores míos, perdí todo”, agregó humillado.