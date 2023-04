VIDEOS | Exhiben todas las 'mentiras' que ha dicho Martha Higareda: 'La más alucín'

La actriz Martha Higareda generó polémica en las redes sociales porque hace unos días confesó en un programa que rechazó proyecto con Robert Pattinson para hacer la película “No manches Frida”.

“En algún momento me ofrecieron una película con Robert Pattinson, que últimamente su carrera ha dado un giro impresionante, es muy buen actor, y que yo, en ese momento porque iba a hacer ‘No Manches Frida’, no la hice”, la actriz.

“Me acuerdo que mi agente me dijo ‘¡cómo es posible! Esto es un proyecto, va a estar increíble, cómo no lo vas a hacer’. Y yo porque: es que me gusta mucho hacer películas en mi país”, agregó Martha Higareda.

Las declaraciones de la actriz generaron burlas en las redes sociales e incluso los usuarios recordaron otras declaraciones irrisorias que Martha Higareda ha hecho sobre su vida y su carrera profesional.

Como cuando dijo que empezó a hablar a los cuatro meses de edad, que Ryan Gosling la salvó de caerse en un restaurante y que rechazó a Jared Leto también, entre otras más.

En Twitter circulan hilos en los que los usuarios se burlan exhiben a Martha Higareda y la tachan de "mentirosa", "mitómana", "la más alucín", entre otras.

Martha Higareda dice que habló a los 4 meses

“Yo tengo una cosa rara, que no sé por qué empezó a ocurrir, pero empecé a hablar a los cuatro meses”, dijo Martha Higareda en el programa de Yordi Rosado, incluso el propio conductor hizo chistes sobre la declaración de la actriz.

Hilo de las mentiras de Martha Higareda:



Cuando aseguró que empezó a hablar desde los 4 meses. pic.twitter.com/Ds3yEtiHDO — ¡OMG! (@omgchismes) April 29, 2023

Cuando dijo que rechazó a Jared Leto

“Yo soy una persona muy fiel, muy cuadrada en ese sentido, cuando yo lo conocí y me invitó a salir, la verdad es que yo tenía novio, en primer lugar, me hice la que no sabía que estaba pasando. La verdad si hubo un momento en el que dije: ‘Es Jared Leto y no puedo creer que yo le estoy diciendo que no a Jared Leto’”, contó la actriz.

Cuando rechazó a Jared Leto, porque ella no es infiel. pic.twitter.com/W61L1NVQlJ — ¡OMG! (@omgchismes) April 29, 2023

Martha Higareda dice que su abuelo vio un alien muerto

Martha Higareda tiene un podcast con Yordi Rosado y ahí le contó al conductor que su abuelo vio al aliente muerto. “En alguno de los episodios conté un evento que le ocurrió a mi abuelo cuando estaban construyendo una refinería de Pemex, nunca ha visto un fantasma, pero sí vio un alien muerto”, dijo, mientras Yordi le respondía que a su familia le pasaba todo.

Cuando dijo que su abuelo vio a un alien muerto. pic.twitter.com/DFoRwr8NmL — ¡OMG! (@omgchismes) April 29, 2023

Cuando dijo que Ryan Gosling la salvó de caerse

En el programa de Omar Chaparro, Martha Higareda dijo que una amiga suya le pidió que le presentara a Ryan Gosling cuando fuera famosa y contó que un día su amiga la fue a visitar a Los Ángeles, fueron a comer y a su amiga le cayó mal la comida.

Le pidió que la acompañara al baño y señaló que a Martha se le atoró el sueter en la mesa y cuando jaló la prensa se iba a caer y de repente apareció un hombre que evitó que se cayera y era Ryan Gosling.

Martha HIgareda vio un duende

La actriz de “Amar te duele” contó en el podcast con Yordi Rosado que un día jugó la ouija con una amiga y cuando encendieron la luz vieron a un duende.

Cuando contó que por jugar la Ouija, se le apareció un duende. pic.twitter.com/bElM8m3lsb — ¡OMG! (@omgchismes) April 30, 2023

Martha Higareda conoció a Prince en pijama

En otro episodio del podcast con Yordi Rosado dijo que llegó a la casa de Prince y dijo que el músico bajó en pijama y les dio la bienvenida y les comentó que tocaría la guitarra. Martha Higareda dijo que él estaba tocando viendo a la pared, mientras cantaba, pues estaba improvisando.