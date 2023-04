Martha Higareda confiesa que prefirió hacer 'No Manches Frida' que trabajar con Robert Pattinson

Nadie sabe por qué Marta Higareda sigue haciendo películas, si sus proyectos siempre son churros que generan cringe en el pueblo de México. No obstante, la famosa dejó más que claro que su público e ideales son muy específicos y tristes, pues confesó que prefirió hacer la mediocre “No manches Frida” que trabajar con Robert Pattinson.

Así lo contó Martha Higareda en “El Heraldo Podcast”, programa al cual narró que justo cuando iba a iniciar el rodaje de “No manches Frida”, del actor mediocre Omar Chaparro, le ofrecieron un proyecto junto a Robert Pattinson.

"Martha Higareda":

Porque aseguró en una entrevista que rechazó un papel junto a Robert Pattinson por hacer ‘No Manches Frida’. pic.twitter.com/hLrTYmNlFD — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) April 29, 2023

“En algún momento me ofrecieron una película con Robert Pattinson, que últimamente su carrera ha dado un giro impresionante, es muy buen actor, y que yo, en ese momento porque iba a hacer ‘No Manches Frida’, no la hice”, dijo.

“Me acuerdo que mi agente me dijo ‘¡cómo es posible! Esto es un proyecto, va a estar increíble, cómo no lo vas a hacer’. Y yo porque: es que me gusta mucho hacer películas en mi país”, agregó Martha Higareda generando burlas en las redes.

Martha Higareda contando que rechazó hacer una película con Robert Pattinson para hacer No manches Frida y que Ryan Gosling la cacho en un restaurante cuando se iba a caer pic.twitter.com/fKDZRhfvdT — Frikitouna (@danyneiram) April 29, 2023

“En aquel momento me metió la onda como de: ‘no, te puedes arrepentir de esto’, pero al final yo creo que todos los caminos son perfectos, te llevan a donde tienes que estar y, además, me encanta ‘No Manches Frida’”, agregó Martha Higareda.

Las respuestas de los fans ante estas declaraciones no se hicieron esperar y se han burlado de Martha Higareda y su filmografía, además de que afirman que eso nunca pasó.