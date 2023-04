¿Irina Baeva abrirá su OnlyFans?: 'a la mera hora no sabes'

Tal parece ser que Irina Baeva, la presunta futura esposa de Gabriel Soto, podría empezar a cobrar por lo que ya muestra gratis en sus redes, pues habló de la posibilidad de abrir su OnlyFans.

Y es que en un encuentro con los medios de comunicación, Irina Baeva, habló acerca de las posibilidades que existen de que le haga la competencia a Karely Ruiz y muestre de más.

Aunque la inicio la rusa dijo que no le interesaba tener su cuenta en la plataforma, pues sus aspiraciones profesionales eran otras, todo apunta a que en el fondo tiene otras intensiones.

Pues tras decir que respetaba a la gente que tenía su OnlyFans, admitió que no descarta incursionar en la plataforma líder en contenido sin censura.

"No sé, ahorita no, en este preciso momento de mi vida creo que no es un tema de... digo no juzgo, no critico, es un tema de cada quien. Nunca digas nunca, uno luego dice cosas y ya a la mera hora no sabes, pero no... ", pronunció Irina Baeva.

Sólo queda esperar a si Irina Baeva se anima a abrir su OnlyFans… y ver si sí se va a casar o no con Gabriel Soto.