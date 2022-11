Irina Baeva y Gabriel Soto fingen ser novios por contrato, revela Alex Kaffie

Gabriel Soto e Irina Baeva son uno de los temas de conversación de la farándula, pues se especula que el actor dejó a la rusa por Sara Corrales, famosa que los fans afirman que tiene mucho más carisma y talento que la “güera”.

Y es que, aunque ellos han asegurado que se aman y que su romance de telenovela sigue en pie, Alex Kaffie reveló que Gabriel Soto e Irina Baeva estarían actuando y fingiendo ser pareja por un contrato con Televisa.

Esto lo dijo el experto en chisme, luego de que en “Sale el Sol” pasaron una entrevista con ambos en la que Irina Baeva dijo enojada: “No tenemos que dar una prueba de nuestro amor. Estamos juntos, estamos contentos, es lo que más importa”.

Ana María Alvarado comentó que en el aeropuerto "parecían sacados de onda" y que más tarde ese día un paparazzi los captó muy románticos “dando besos, ya se ven amorosos, yo creo que sí hay romance, aunque si se ven sacadones de onda”.

Ante ello, Alex Kaffie afirmó que Gabriel Soto e Irina Baeva ya terminaron, pero que fingen seguir su romance por contrato:

“Yo pienso que es ya coreografía porque como que sí les dijeron ‘no ahorita no, no hablen’, por la empresa y como son exclusivos ahí tiene que acatar, tienen que seguir”, dijo, a lo que Alvarado replicó: “Sí se ven tensos, ahí no se ve ese amor que se veía antes”.

“Por supuesto (que están por contrato), si casaron a una señora con un presidente”, sentenció Kaffie en referencia a la Gaviota.