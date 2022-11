¿Sara Corrales revela ser la amante Gabriel Soto?: "Me la paso delicioso"

En los últimos días se ha especulado que Gabriel Soto e Irina Baeva, o están muy mal en su relación, o terminaron, señalamientos que se han exponenciado luego de que el famoso fue captado muy cariñoso con la actriz Sara Corrales.

Y es que se ha dicho que Sara Corrales podría ser la amante de Gabriel Soto o su nueva conquista, pues se dio a conocer un video en el que ambos salen bailando muy pegaditos y sensual.

¡Crecen los rumores! 😳❤️ Sobre un posible romance entre Sara Corrales y el galán mexicano Gabriel Soto, con quien trabaja y se les ha visto bailando últimamente 😏 ¿Saldrá del mercado del usado? 💙 #LoSéTodo pic.twitter.com/qgP4yqKOMB — Lo Sé Todo Colombia (@LoSeTodoCol) November 9, 2022

Sara Corrales, quien estelariza la telenovela "Mi camino es amarte", habló acerca de su relación con Gabriel Soto, con quien inició su laboral en el melodrama.

En entrevista con los medios, Sara Corrales habló sin pudor acerca del tipo de relación con Gabriel Soto y pronunció una serie de palabras que tienen devastada a Irina Baeva.

Y es que la actriz reveló que sí es pareja de Gabriel Soto y que pasa muchísimo tiempo con él, especialmente porque graban 30 escenas al día.

"Cómo no, es mi pareja en la novela, grabamos 26, 27, 30 escenas diarias. Claro que sí, claro que hablo mucho con él, claro que con él y los actores con los que me toca. La pasamos muy bien, hemos hecho un gran equipo, me la paso delicioso", dijo.

Respecto al rumor de que ella y Gabriel Soto eran amantes, Sara Corrales dijo: “nos atacamos de la risa cuando lo vimos, empezando porque fue muy divertido. Es que la prensa es muy divertida, dice, 'se filtra video privado'".

"El video fue tomado en medio de una grabación, yo estoy caracterizada de Úrsula, él de Memo. Fue en medio de una grabación que tuvimos en Querétaro, empezó a llover y nos metimos al salón. Yo que soy buena colombiana y pongo a bailar a todo el mundo, conecté mi celular a la bocina que había ahí y les puse salsa y cumbia", explicó sobre el polémico video.