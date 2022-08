Gabriel Soto e Irina Baeva suspenden su boda por la guerra de Rusia y Ucrania

Irina Baeva y Gabriel Soto no podrán casarse este año (y humillar de paso a Geraldine Bazán), pues la guerra entre Rusia y Ucrania se los impide.

Así lo dio a conocer Gabriel Soto, que señaló que su boda con la rusa Irina Baeva está pospuesta indefinidamente.

"Todo se puso en pausa, evidentemente", dijo agüitado a los medios de comunicación.

Gabriel Soto detalló que él e Irina Baeva decidieron pausar sus planes pues no le veían sentido a casarse sin que los padres de la famosa estuvieran presentes, pues no pueden salir de Rusia por las restricciones aéreas que se han impuesto por la guerra.

"Se suspendió la boda por el tema del conflicto de Rusia y Ucrania, que sus papás no pueden venir. Ella habló con su papá y le dijo: 'mira, de aquí a un año definitivamente no podemos, no vamos a salir'", apuntó.

"No es que no puedan (viajar, es que está muy incierta la situación y no quieren hacerlo. Entonces, sin sus papás aquí, pues para qué hacemos boda", agregó Gabriel Soto.

"Queríamos este año, pero pues ahora sí que fue como cuando la pandemia, son cosas que están fuera de nuestras manos", finalizó el actor.