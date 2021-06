Geraldine Bazán y Gabriel Soto se reencuentran en entrevista ¿Se pelearon?

Tras años de que Gabriel Soto y Geraldine Bazán se divorciaron, ambos actores se reencontraron durante una entrevista. Te contamos qué pasó.

La única vez que Gabriel y Geraldine habían sido vistos juntos fue durante la primera comunión de su hija Elissa Marie Soto; y parece ser que la joven fue la encargada de que sus padres se reencontraran.

Esto ocurrió durante una entrevista que Elissa ofreció a “Despertando América” respecto a su participación en la telenovela “Si nos dejan”, en la cual interpreta a Sofía.

"Mi mamá siempre me dijo respeta tu trabajo y el de los otros, diviértete, pásatela bien, échale ganas y ya, sí me sirvió mucho. Mi papá me dio más trucos con las cámaras”, dijo.

Durante la entrevista se ve como Geraldine Bazán observa a su hija detrás de cámaras mientras responde a las preguntas; todo ocurría con normalidad hasta que Gabriel Soto Apareció.

Soto entró a cuadro para estar junto a su hija, mientras Geraldine observaba. “Como padres lo más importante siempre es apoyar e impulsar a tus hijos en sus sueños, creo que es algo que ella siempre quiso hacer”, expresó el actor.

Casi al final, Geraldine Bazán intervino para pedirle a la conductora que le diera la “pata de la suerte a su hija”. En todo momento la expareja se mostró cordial y amable.