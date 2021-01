Geraldine Bazán reaparece lesionada tras compromiso de Soto y Baeva ¿se hizo daño?

Geraldine Bazán reapareció en redes sociales luego de que su ex Gabriel Soto le pidiera matrimonio a Irina Baeva y ella aceptara.

En las historias de su Instagram, Grealdine subió una serie de videos en los que aparece recuperándose de la cirugía de rodilla a la que fue sometida tras la ruptura de sus ligamientos, producto de una lesión mientras vacacionaba.

La actriz actualmente se encuentra rehabilitando de su operación y aseguró que está siendo cuidada por las mejores enfermeras: las hijas que tuvo con Soto: Elisa Marie y Alexa Miranda.

Geraldine y su rodilla Especial

“No ando muerta, ni de parranda, no nada. Me estoy recuperando y ¿con quién creen? Con las mejores enfermeras que puedo tener”, señaló.

“Mis mejores enfermeras me están cuidando, apapachando, consintiendo. Ando un poco desaparecida, pero me estoy recuperando”, agregó.

En las historias, Geraldine no dijo nada respecto a la boda entre Soto y Baeva.

“Es doloroso, complicado, pero vamos a estar muy bien. No me extrañen mucho”, finalizó.