Geraldine Bazán afirma que sufrió igual que Shakira por su divorico con Gabriel Soto: "También lo viví"

Shakira y su separación de Piqué es el tema del momento, motivo por el cual muchos famosos aprovechan el tema para hablar de sus vidas. En esta ocasión fue Geraldine Bazán, quien aseguró que sufrió igual que la famosa cuando se divorció de Gabriel Soto.

Cabe recordar que Geraldine Bazán y Gabriel Soto se divorciaron en 2017, luego de que se aseguró que el actor la engañaba con Irina Baeva, quien es actualmente su pareja.

Así lo afirmó Geraldine Bazán en entrevista con los medios, a quienes les aseguró que ella vivió el dolor que actualmente carcome a Shakira:

“Definitivamente una separación es difícil, dolorosa, cuando hay niños… es complicado. Siempre lo he dicho, siempre hay vida después de un divorcio y una separación...lo que podemos vivir, bueno, yo también lo viví, y lo está viviendo Shakira, así como muchas mujeres alrededor del mundo que no se dediquen a los medios”, señaló la ex de Gabriel Soto.

“Shakira es una mujer que siempre he admirado y que es ejemplo de muchas cosas. Es una mujer talentosa, trabajadora, una buena mamá. Definitivamente, nos pasa lo mismo que a cualquier mujer: ama de casa, doctora, veterinaria. Pero estar en el ojo público es complicado", agregó.