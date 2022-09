Shakira habla por primera vez de la infidelidad de Piqué: "Sólo quería quedarme en la cama"

Shakira rompió el silencio y habló por primera vez sobre la infidelidad de Pique y su ruptura con el “fifas”, dejando claro que este episodio de su vida ha sido sumamente devastador e incluso remarcó que puso su carrera en segundo plano para apoyar a la de su ex, quien ya presume a su nueva novia quitado de la pena.

En entrevista con ala revista “Elle”, Shakira afirmó que la ruptura ha sido también muy complicada para los hijos que engendró con Piqué.

“Sí, es difícil hablar de eso, especialmente porque todavía estoy pasando por ello y porque estoy en el ojo público. Y porque nuestra separación no es como una separación normal. Así que ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil”, inició.

“A veces siento que todo esto es un mal sueño y que voy a despertarme en algún momento. Pero no, es real. Como he dicho, es probablemente la etapa más oscura de mi vida”, agregó Shakira.

Shakira señaló que le quiso ocultar lo ocurrido a sus hijos, pero que “en el colegio, escuchan cosas de sus amigos o se encuentran con noticias desagradables en internet, y simplemente les afecta".

“Independientemente de cómo terminaron las cosas o cómo nos sentimos Gerard y yo como ex parejas, él es el padre de mis hijos. Tenemos un trabajo que hacer para estos dos niños increíbles, y tengo fe en que descubriremos qué es lo mejor para su futuro, sus propios sueños en la vida y cuál es la solución justa para todos”, abundó.

Asimimo, Shakira afirmó que puso su carrera en segundo plano para poder apoyar al “fifas” para que jugara futbol.

“Gerard, como futbolista, quería jugar al fútbol y ganar títulos, y yo tenía que apoyarlo. Quiero decir, que uno de los dos tuvo que hacer un sacrificio, ¿no? Y así, uno de los dos tuvo que hacer ese esfuerzo y ese sacrificio. Y lo hice. Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España, a apoyarlo para que pudiera jugar al fútbol y ganar títulos. Y fue un acto de amor”, lamentó.

Finalmente, Shakira narró como fueron los días después de la ruptura con Piqué: “en aquellos días, cuando sentía que me faltaban las fuerzas, como si no tuviera piernas, esos días escribía canciones, y sentía que revivía y salía fortalecida. Es como una inyección de vitaminas. Hubo otras veces que el trabajo me asustaba… sólo quería estar allí con mis hijos”.

“Sólo quería quedarme en la cama, acurrucada con mis hijos. Pero tenía que levantarme, grabar un video y cumplir con mis obligaciones. Pero ahora ¡estoy tan agradecida por mi trabajo! Nos permite recomponernos, y darnos cuenta de quiénes somos y por qué estamos aquí, cuál es nuestro propósito y nuestra misión. Creo que puedes encontrar ese poder reconstructivo en cualquier tipo de trabajo”, remarcó.