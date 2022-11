Toñita llora y explota contra Ema Pulido en Hoy; dice que su hija se intentó quitar la vida

Toñita armó tremendo pleito en Las Estrellas Bailan en Hoy contra la maestra Ema Pulido, luego de que recibió una dura crítica y una baja calificación de parte de la juez del concurso de baile.

Toñita salió corriendo del foro en medio del llanto y Galilea Montijo la alcanzó antes de que la bailarina y cantante llegara a su camerino.

Galilea encontró a Toñita en el suelo llorando, la conductora se acercó a ella, pero Toñita solo lloraba y dijo: “No se puede. Ni siquiera sabe por lo que estamos pasando. Perdón, maestra, mi hija trató de suicidarse. No sabe lo que es estar sola en un hospital, sin comer, sin tener a nadie, sin una pareja que esté ahí para apoyarte. Si usted no se le mueve el corazón”, dijo entre lágrimas.

Galilea Montijo trató de calmarla, mientras que su compañero de baile trató de impedir que Toñita dijera groserías al aire.

Usuarios apoyan a Ema Pulido en Las Estrellas Bailan en Hoy

Los usuarios de Internet dividieron opiniones sobre lo ocurrido en el programa Hoy. Pues algunos le dieron la razón a Ema Pulida, ya que señalaron que la maestra solo está calificando y no tiene nada que ver con los problemas personales de los participantes.

“Ella siente que se esfuerza y no obtiene lo que espera, los problemas personas son de ella y la maestra solo hace su trabajo”, “Los jueces están para calificar el baile, no para ser psicólogos, si tantos problemas tiene pues ya que se salga”, “Emma pulido q tiene q ver con lo q le pasó a su hija, ella solo está calificando”, escribieron los usuarios.

Otros usuarios le dieron la razón a Toñita y le expresaron su apoyo por participar en Las Estrellas Bailan en Hoy.