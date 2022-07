Myriam de La Academia demanda y pone orden de restricción a Toñita por amenazarla: "Es rupestre"

Myriam Montemayor madrina de La Academia 20 años demandó a su compañera Toñita y le puso una orden de restricción por amenazarla con golpearla.

Después del concierto de este domingo de La Academia Myriam Montemayor habló del pleito con Toñita, luego de que la originaria de Tantoyuca, Veracruz, dijera que golpeará a la regiomontana en caso de encontrársela frente a frente.

“Yo ya procedí de manera legal con una denuncia y una orden de restricción que ella ya lo debe de saber o lo va a saber en su momento”, dijo Myriam Montemayor de La Academia.

La ganadora del a primera generación de La Academia dijo que Toñita no tiene argumentos para pegarle y aseguró que las actitudes que tiene no son de una profesional, sino de una persona “rupestre”.

“Cuando una persona no tiene argumentos, no es civilizada, es tan rupestre, se atreve a decir ese tipo de cosas. Obviamente ese tipo de cosas lo dice la gente que es aficionada no lo dice un profesional, que tiene carrera, que ha trabajado 20 años para tener un lugar en este medio. Yo dije que no voy a hablar de este tema porque es alimentar. Las amenazas se tratan en otra instancia, no en los medios”, explicó la cantante.

Myriam Montemayor señaló que Toñita solo quiere llamar la atención, ya que constantemente está hablando de otros de sus compañeros de La Academia.

“No se puede permitir y quiero invitar a todos los medios, porque esto no es una nota es violencia. No hay que normalizar la violencia y de parte de alguien que no ha construido nada. El estar constantemente queriendo llamar la atención de esa manera y dañar la imagen de compañeros que hemos trabajado muchísimo, por Yahir, Carlos Rivera, Cynthia Rodríguez”, comentó la intérprete de “Hasta el límite”.